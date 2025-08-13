Reinaldo Rueda pide a Liga Nacional cambio de fecha de los clásicos en el torneo Apertura

En un mano a mano sostenido con Diario El Heraldo, el timonel de la Bicolor, confesó este pedido especial que ha tenido a bien solicitarlo a las autoridades de la Liga Nacional.

Tegucigalpa, Honduras .- A las puertas de continuar el camino eliminatorio al Mundial de United 2026, los ajustes en el calendario de la Liga Nacional podrían tener una variación, luego que el técnico de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda confirmara su petición.

El estratega de la H no quiere afectar a los clubes en dichas jornadas en las que se involucra ciertos clásicos y así lo equipos tengan a la orden a sus seleccionados.

Muy claro y positivo en sus objetivos, Reinaldo Rueda quiere contar con mayor tiempo a los jugadores que militan en el campo nacional y para ello se deben hacer ciertos ajustes en la programación de las jornadas del Torneo Apertura.

"Se hizo una solicitud a la Liga Nacional para un ajuste dentro del calendario en la programación de los juegos que son clásicos, que revierte mayor intensidad, mayor exigencia, desgaste nervioso, todo lo que significa, y hay una solicitud ahí en las jornadas de que la jornada 7 pasará a la 6 y la 6 pasará a la 7, que eso implica que, por jornadas continuas, seguidas de clásicos cruzados, las 5 y las 6 van a quedar con clásicos ante la solicitud nuestra", contó.

Desde el punto de vista y el análisis técnico de Reinaldo Rueda, la ganancia en todo esta es clave para los clubes y la Selección.

"La otra es que nosotros dispongamos de los jugadores desde el día 28 o 29 de agosto, por ejemplo los de Olimpia y Motagua, que tienen competencia esa semana de Copa Centroamericana y España que juega el día 28, para que nosotros podamos empezar la recuperación de esos jugadores el día 29, y el día primero que inicia la fecha FIFA, que es la solicitud, tener esos jugadores ya con un nivel de poder aplicar estímulos de entrenamiento altos cuando también lleguen los del exterior, que estarán llegando entre el 1 y el 2 de septiembre, ya que el 3 estaríamos viajando a Curacao para el juego del día 5".

Pese a aún no tener luz verde de las autoridades de la Liga Nacional, Rueda confía en que este sería un gran respaldo a su proceso.

"Creo que el gran aporte de la Liga Nacional sería regalarnos esas 72 o 96 horas importantes para poder tener la selección en un buen nivel".

Además, deja claro lo determinando que es para sus planes poderle sacar provecho a este tiempo en el que sería una ventaja en la preparación de sus planes.

"Yo creo que es determinante, porque es un gana-gana, y es cuidar a los jugadores, es cuidar la integridad física de los jugadores, es seguir proyectando internacionalmente a los jugadores, porque como siempre lo he dicho, a nivel de selección nacional nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar en la faz internacional, en la élite, el trabajo que día a día desarrollan los profes en los clubes".

También destaca que: "El día a día de cada uno de los entrenadores de la Liga Nacional se refleja en la Selección Nacional, y creo que es cuidar la integridad física de los jugadores, brindándoles unas horas más de recuperación y unas mejores horas de preparación para estos partidos de clasificación al Mundial".