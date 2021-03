Retraso de resultados oficiales de las elecciones primarias provoca incertidumbre

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de 24 horas del cierre de todas las urnas en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no emite resultados oficiales de los ganadores de los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre).



Esa situación mantiene bajo incertidumbre a la población y a los precandidatos, pues solamente se divulgaron aproximaciones y tendencias de algunas encuestadoras y medios de comunicación.

Logística

Un centro de cómputo fue instalado en las instalaciones del Hotel Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa, desde donde se ingresarían los datos de las actas oficiales, sin embargo, la sala donde fue instalado permaneció cerrada este lunes.

VEA: Salvador Nasralla: "Si Yani quiere sumarse de forma discreta a la alianza, bienvenido"



Otro sitio que fue habilitado por el CNE fue en el gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) desde donde se emitirían los resultados tras realizar el respectivo conteo, sin embargo, en este lugar tampoco había información.



Y aunque Ana Paola Hall, presidenta del órgano rector de las elecciones, aseguró que "vamos a comenzar a dar resultados mañana (este lunes) a través de boletines cada dos horas, según vengan ingresando las distintas maletas de las Mesas Electorales Receptoras (MER)", su promesa no se ha cumplido.



Por su parte, los líderes de cada instituto político también anunciaron la habilitación de sus propios centro de conteo de actas y cada uno de ellos maneja resultados a favor de su movimiento, lo agrega mayor difucultad al momento de esclarecer los ganadores.

Encuestas

Varias encuestadoras nacionales e internacionales han ingresado los datos de la encuesta nacional con base en las respuestas de los votantes y los reportes presuntamente dados por representantes de las mesas electorales y aunque estos registros carecen de aprobación, ya comienzan a dar señales de posibles nombres de los ganadores.

ADEMÁS: Elecciones Honduras: Resultados de proyecciones en partidos Nacional, Liberal y Libre



En el Partido Nacional, donde los comicios eran disputados por el movimiento "Juntos Podemos" del doctor Mauricio Oliva, y la corriente "Unidad Esperanza" del actual alcalde capitalino Nasry Asfura, los resultados preliminares sitúan a "Papi a la orden" como el virtual ganador, con un 62.9% contra el 34.9% de su contrincante.



En el Partido Liberal los resultados se muestran un poco más cerrados, pues el precandidato Yani Rosenthal habría obtenido 45.5% y Luis Zelaya 36.9%, mientras que Darío Banegas, el tercer aspirante, un 13.4%.



En Libertad y Refundación las tendencias arrojan una única favorita, se trata de la precandidata Xiomara Castro, quien estaría alcanzado el triunfo con 70.1%, seguida por Nelson Ávila con 13.7%, Carlos Eduardo Reina con 10.3% y Wilfredo Méndez con 4.6%.

Celebraciones y tensión

Como era de esperarse, los tres aspirantes a la presidencia a los que las encuestas a boca de urna les otorgan el triunfo se han mostrado satisfechos. Los precandidatos del Partido Liberal y Libre se han declarado ganadores, mientras que el precandidato nacionalista ha llamado a esperar los resultados oficiales del CNE.



Por su parte, los presuntos perdedores han apelado a la legalidad del escrutinio y aseguran que no se darán por derrotados hasta que se contabilice el último voto y la última acta.

VEA TAMBIÉN: Las frases de precandidatos que encabezan encuestas a boca de urna



Uno de los que más se ha negado a aceptar los resultados preliminares ha sido el liberal Luis Zelaya, quien dijo más temprano que no aceptará los resultados si no le permiten estar en el centro de cómputo presenciando el conteo.

Irregularidades y temor

Luis Zelaya no es la única persona a la que no se le ha permitido el acceso a los centros de escrutinio, pues la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, denunció que no se les permitió ser veedores del conteo de votos.



""Nos sorprende que en el momento más importante, donde se conocerá la voluntad del elector, se nos haya negado el acceso (...). Estamos esperando que nos llamen a ver si cambian de opinión, porque la credencial que nos dieron venció la media noche del domingo", dijo en una entrevista.

La comisionada explicó que la presencia del personal del IAIP es como observadores del desarrollo del escrutinio que se lleva a cabo en las instalaciones del Infop, pues es donde se verifican los resultados que obtuvieron los candidatos de los diferentes niveles electivos de los tres partidos políticos que participaron en las elecciones primarias

LE PUEDE INTERESAR: Sin datos oficiales y hermetismo en el centro de cómputo del CNE