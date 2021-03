Luis Zelaya no aceptará resultados si no le permiten estar en el centro de cómputo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato liberal del movimiento "Recuperar Honduras", Luis Zelaya, reiteró este lunes que no reconocerán los resultados de las elecciones primarias si no les permiten revisar y presenciar el conteo en el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE).



"El CNE está anunciando que va a contratar a una firma auditora... para qué una firma auditora, los que participaron que sean los que estén en el conteo", pidió Zelaya.

El líder liberal advirtió que nadie volverá a negociar candidaturas de diputados dentro de los movimientos. "Se va a respetar la voluntad de pueblo hondureño, es lo único que queremos", señaló.



"Aquí no es que me van a explicar el software. Cuál software si solo es de sumar... simplemente hay que agarrar un numerito y sumarlo es una sola operación

aritmética en las elecciones: la suma", acotó.



Más temprano Zelaya había advertido que no permitirá "adulterar ninguna acta" y a su vez denunció que a su movimiento no le han dado "el acceso al repositorio de actas escaneadas".

Más de 20 horas han pasado desde que se cerraron las urnas a nivel nacional, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no ha divulgado ningún resultado oficial sobre ganadores y perdedores de los comicios.



De acuerdo a las encuestas realizadas a boca de urna, el candidato del partido Liberal sería el empresario hondureño Yani Rosenthal.



"Los resultados no cambian. Hemos ganado como 12 departamentos, sabemos que hay movimientos que han ganado otros departamentos también, lo reconocemos. Sabemos que tenemos la enorme responsabilidad de unir al país y sacar adelante al país", expresó el hondureño que pagó una condena en Estados Unidos.

