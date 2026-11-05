Precio del dólar en Honduras: así cotiza este viernes 6 de noviembre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registrará un aumento en sus valores de compra y venta para este viernes 6 de noviembre, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Honduras (BCH). La divisa estadounidense se cotizará a 26.9101 lempiras para la compra y 27.0447 lempiras para la venta, lo que representa un incremento respecto al jueves 5 de noviembre, cuando los valores se ubicaron en 26.9045 y 27.0390 lempiras, respectivamente. El lunes 2 de noviembre, el dólar comenzó la semana con un precio de 26.9153 lempiras para la compra y 27.0499 lempiras para la venta.

Para el martes 3 de noviembre, ambas cotizaciones registraron una reducción. La compra pasó a 26.9080 lempiras, una baja de 0.0073 lempiras, mientras que la venta descendió a 27.0425 lempiras, una disminución de 0.0074 lempiras. El miércoles 4 de noviembre continuó el comportamiento a la baja. El precio de compra se situó en 26.9079 lempiras, tras disminuir 0.0001 lempiras, mientras que la venta quedó en 27.0424 lempiras, también con una reducción de 0.0001 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La tendencia se mantuvo el jueves 5 de noviembre, cuando la compra descendió a 26.9045 lempiras y la venta a 27.0390 lempiras. Esto representó una disminución de 0.0034 lempiras en ambos valores respecto a la jornada anterior. Sin embargo, para este viernes 6 de noviembre se registró un repunte. El precio de compra aumentó 0.0056 lempiras, hasta alcanzar los 26.9101 lempiras, mientras que la venta subió 0.0057 lempiras, para ubicarse en 27.0447 lempiras.

¿Cómo cierra el dólar la semana?