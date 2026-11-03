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¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 4 de noviembre?

El lempira gana terreno frente al dólar por tercer día consecutivo tras registrar una nueva baja en las tasas fijadas por el Banco Central de Honduras

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 21:33
¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 4 de noviembre?

El Banco Central de Honduras fija la venta del dólar en L27.0424 para este miércoles, acumulando tres jornadas de reducciones en el mercado nacional

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este miércoles 4 de noviembre de 2026 registra una nueva baja en Honduras, según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la institución estableció la tasa de compra en L26.9079 por dólar, mientras que la tasa de venta quedó en L27.0424.

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En comparación con el martes 3 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9080 y la venta en L27.0425, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0001 por dólar.

Los precios de compra y venta representan dos referencias distintas dentro de las operaciones cambiarias. La tasa de compra corresponde al tipo de cambio de referencia (TCR), mientras que la de venta refleja el valor establecido para la operación de venta de la divisa.

El BCH publica estas cotizaciones para que los ciudadanos y las empresas puedan consultar el comportamiento del dólar frente al lempira.

La evolución del dólar durante la semana

Durante los primeros tres días hábiles de noviembre, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja en sus precios de compra y venta.

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El lunes 2 de noviembre, la tasa de compra se situó en L26.9153 y la venta en L27.0499. Para el martes 3, ambas disminuyeron: la compra pasó a L26.9080, una reducción de L0.0073, mientras que la venta bajó a L27.0425, equivalente a L0.0074.

Este miércoles 4 de noviembre, las dos cotizaciones registraron otra reducción de L0.0001.

En el balance de los tres días, la compra acumula una disminución de L0.0074 y la venta una baja de L0.0075 por dólar.

El comportamiento del tipo de cambio es relevante para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en moneda extranjera. El BCH mantiene la publicación de sus indicadores cambiarios como referencia para las operaciones del mercado nacional.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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