¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 4 de noviembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este miércoles 4 de noviembre de 2026 registra una nueva baja en Honduras, según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la institución estableció la tasa de compra en L26.9079 por dólar, mientras que la tasa de venta quedó en L27.0424.

En comparación con el martes 3 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9080 y la venta en L27.0425, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0001 por dólar. Los precios de compra y venta representan dos referencias distintas dentro de las operaciones cambiarias. La tasa de compra corresponde al tipo de cambio de referencia (TCR), mientras que la de venta refleja el valor establecido para la operación de venta de la divisa. El BCH publica estas cotizaciones para que los ciudadanos y las empresas puedan consultar el comportamiento del dólar frente al lempira. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana

Durante los primeros tres días hábiles de noviembre, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja en sus precios de compra y venta.