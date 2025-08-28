Mercado de las tarjetas de crédito aumenta al tener más usuarios este año

Tegucigalpa, Honduras.-El mercado de las tarjetas de crédito creció de manera interanual un 19% en el primer trimestre de 2025 en comparación con igual periodo del año anterior.

Así lo afirmó el economista Wilfredo Girón al analizar el último informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), en donde se muestra un incremento en los usuarios que tienen tarjeta de crédito.

Cada día más hondureños pierden el miedo y dan el paso para adquirir por primera vez una tarjeta de crédito o quizás hasta una segunda.

La CNBS reportó que en el 2025 el número de usuarios de tarjetas de crédito aumentó en más de 30,000, reflejando un incremento en comparación con el año anterior.

Según los últimos datos de marzo de 2025 de la CNBS, un total de 534,139 usuarios -personas y empresas- tienen una tarjeta de crédito.

Mostrando un aumento en comparación con el año anterior, ya que en ese mismo periodo se registraron 497,164 tarjetas.