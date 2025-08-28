Mercado de las tarjetas de crédito aumenta al tener más usuarios este año

Tegucigalpa, Honduras.-El mercado de las tarjetas de crédito creció de manera interanual un 19% en el primer trimestre de 2025 en comparación con igual periodo del año anterior.
Así lo afirmó el economista Wilfredo Girón al analizar el último informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), en donde se muestra un incremento en los usuarios que tienen tarjeta de crédito.
Cada día más hondureños pierden el miedo y dan el paso para adquirir por primera vez una tarjeta de crédito o quizás hasta una segunda.
La CNBS reportó que en el 2025 el número de usuarios de tarjetas de crédito aumentó en más de 30,000, reflejando un incremento en comparación con el año anterior.
Según los últimos datos de marzo de 2025 de la CNBS, un total de 534,139 usuarios -personas y empresas- tienen una tarjeta de crédito.
Mostrando un aumento en comparación con el año anterior, ya que en ese mismo periodo se registraron 497,164 tarjetas.
El economista Wilfredo Girón afirmó que el incremento es algo positivo porque significa que el mercado de las tarjetas de crédito está creciendo.
Agregó que también impacta en la economía hondureña al incitar al consumo. “El mercado de las tarjetas de crédito creció en un 19% y eso significa que hay más hondureños que están haciendo uso ellas” informó Girón.
“También se puede interpretar que las entidades bancarias ahora aprendieron a manejar la clientela, porque tiempo atrás le daban crédito a cualquier persona y después lo andaban siguiendo” comentó el economista.
De igual forma detalló que en el informe de la CNBS muestra que los hondureños están utilizando de forma responsable esta herramienta.
En la actualidad, los hombres son los que más tienen tarjetas de crédito, representando el 52% de los deudores, mientras que las mujeres el 48%.
Reformas a la Ley de Tarjeta de Crédito
En abril de 2025 el Congreso Nacional aprobó mediante el Decreto 34-2025 varias reformas a la Ley de Tarjeta de Crédito en Honduras.
Las reformas consisten en que ahora la entidad bancaria no podrá realizar el cobro de intereses sobre el monto total adeudado si el usuario realiza pagos parciales. Ahora será sobre el saldo pendiente.
Los pagos serán automáticos sobre la deuda más antigua. De igual forma los comercios están en la obligación de procesar los pagos con la tarjeta en presencia del cliente, esta norma excluye las compras en línea.
Las reformas buscan mejorar la transparencia y el sistema crediticio para los usuarios que utilizan el denominado "dinero plástico".