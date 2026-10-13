Honduras prevé exportar menos café en la cosecha 2026-2027 que la anterior

Tegucigalpa, Honduras.- Tras cerrar con éxito una cosecha que dejó 2,285 millones de dólares en divisas, el sector cafetalero hondureño inició el ciclo 2026-2027 con proyecciones más conservadoras, ante los posibles efectos que puede ocasionar el fenómeno de El Niño y precios menos favorables en el mercado internacional. Así lo dio a conocer el presidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Pedro Mendoza, quien indicó que para la nueva cosecha, iniciada el 1 de octubre, el pronóstico de exportación es de unos 7 millones de quintales, por debajo de los 7.3 millones vendidos durante 2025-2026. La diferencia, aunque parece pequeña frente al volumen total, se vuelve relevante al considerar que el precio internacional también ha comenzado a perder parte del impulso observado meses atrás.

El también diputado y presidente de la Comisión de Café del Congreso Nacional estimó que las condiciones climáticas, principalmente la sequía, podrían representar una reducción superior al millón de quintales frente a lo que Honduras habría podido producir en circunstancias más favorables. Con un menor volumen previsto para la nueva cosecha, el comportamiento de los precios será clave para determinar cuánto podrá generar Honduras por sus exportaciones de café. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Si el país logra colocar los 7 millones de quintales proyectados y mantiene el precio promedio de US$312.58 registrado en el ciclo anterior, las ventas rondarían los $2,188 millones, unos $97 millones menos que los obtenidos al cierre de septiembre de 2026. Sin embargo, Mendoza recordó que el precio no es algo que dependa de Honduras, sino del comportamiento del mercado internacional y, particularmente, de la oferta de países como Brasil, que concentran gran parte de la producción del aromático a nivel mundial.

“Esto no depende del Gobierno ni del Ihcafé, sino de cómo se mueve la Bolsa de Nueva York”, señaló al recordar que una mayor producción brasileña suele ejercer presión sobre los precios que reciben países exportadores como Honduras.

Precisamente, el mercado ha mostrado señales mixtas. De acuerdo con el informe mensual de la Organización Internacional del Café (OIC), a agosto el indicador compuesto de precios promedio se situó en $287.29 dólares por libra, después de varios meses marcados por precios elevados y una fuerte volatilidad. El informe explica que durante agosto, las preocupaciones por la posible llegada de El Niño y una menor disponibilidad inmediata de café arábica impulsaron temporalmente las cotizaciones. Sin embargo, el repunte perdió fuerza posteriormente debido a las lluvias favorables en Brasil y a las expectativas de un aumento en la oferta, factores que redujeron la presión alcista sobre los precios.Para Honduras, el comportamiento del mercado internacional seguirá siendo determinante. Factores como las condiciones climáticas en los principales países productores y la evolución de la oferta en Brasil seguirán influyendo en las futuras cotizaciones. Cabe destacar que Honduras exportó 7.3 millones de quintales de café en la cosecha anterior, a 53 mercados, frente a los 6.1 millones comercializados en 2024-2025, con un crecimiento cercano al 20%. En ese mismo período, las divisas pasaron de $2,100 millones a $2,285 millones.