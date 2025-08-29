¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles este lunes en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al consumidor de los combustibles comienzan septiembre con variaciones mixtas en el mercado hondureño. Las gasolinas experimentarán aumentos entre 90 centavos y 1.01 lempiras por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República. En el caso del diésel, querosina y gas doméstico bajarán entre siete y 31 centavos por galón a partir de las 6:00 mañana de este lunes. Así lo anunció este día la Secretaría de Energía (Sen), que es la institución pública responsable de autorizar la estructura semanal de precios de los carburantes en Honduras. Para San Pedro Sula, las gasolinas incrementarán entre 91 y 1.02 lempiras por galón, mientras que el resto de refinados de consumo masivo bajarán entre cinco y 29 centavos.

Las variaciones mixtas se explican por las cotizaciones de los derivados del petróleo en la bolsa mercantil de Nueva York, que es la plaza de referencia para Honduras, así como por el comportamiento del tipo de cambio del lempira ante el dólar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH).

Nuevos precios

La gasolina regular de 91 octanos será el refinado que mayor aumento registrará este lunes con 1.01 lempiras por galón y, por ende, el precio en bomba aumentará de L94.88 a L95.89 en las estaciones de servicio de la capital de la República. Para el caso de la gasolina superior de 95 octanos subirá de 102.60 a 103.50 lempiras por galón, con un incremento de 90 centavos. La regular cuenta con subsidio parcial de 50% semanal, el que se aplica cuando este derivado reporta alzas. En el caso del diésel, los consumidores de Tegucigalpa y Comayagüela pagarán 31 centavos menos por galón al autorizar la Sen una rebaja de 88.18 a 87.87 lempiras por galón. Este refinado también cuenta con un subsidio semanal.