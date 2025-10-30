Casi nulos resultados en proyectos ejecutados por el INE durante 2025

Tegucigalpa, Honduras.- De cinco proyectos censales en ejecución apenas uno se ha concretado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La institución del Estado no solo ha sido objeto de ampliaciones de su asignación anual, sino que está exenta de medidas restrictivas de control de gasto y contrataciones presupuestarias para este y el próximo ejercicio fiscal, comprobó EL HERALDO.
En el artículo 355 de las disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigente estipula que “se autoriza al Instituto Nacional de Estadísticas a efectuar contrataciones de personal temporal, adquisiciones de equipo y la implementación de otros gastos logísticos necesarios para llevar a cabo Censo Nacional de Población y Vivienda 2025”.
La misma disposición también se estableció en el proyecto del Presupuesto 2026 que fue remitido al Congreso Nacional.
De L470.9 millones a L506.3 millones pasó la partida del INE en este año, reflejando un aumento de 35.4 millones de lempiras, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Para el 2026 el presupuesto de la entidad descentralizada ascendería a 1,196.8 millones de lempiras.
El Censo de Población y Vivienda, Censo Nacional Agropecuario así como la actualización cartográfica están en ejecución por el INE.
Además, se trabaja en un Censo de Instituciones Residenciales de Cuidados Alternativos y en un Censo de Cooperativas, este último culminado y presentado en septiembre pasado.
Egresos
Hasta el segundo trimestre de este año el INE erogó L20.1 millones de L74 millones destinados a servicios personales equivalente al 14.6% del total del presupuesto en vigor.
“Si bien existen avances importantes en la actualización cartográfica y el Censo Agropecuario Nacional, la falta de cierre oportuno de procesos administrativos y la alta rotación de personal han generado rezagos en la cobertura de actividades y en la preparación logística necesaria para el desarrollo censal”, concluyó un reciente informe elaborado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
El 50.9% de la partida anual de este año ha ejecutado el INE hasta este jueves que representa 257.4 millones de lempiras.