Honduras destaca con participación en Word of Coffee 2026

Tegucigalpa, Honduras. Los aromas del café hondureño vuelven a recorrer uno de los escenarios más importantes de la industria mundial. Desde las seis regiones cafetaleras del país hasta la ciudad de Bruselas, Bélgica. Honduras participa en World of Coffee 2026, la feria insignia de la Asociación de Cafés Especiales (Specialty Coffee Association), donde productores, exportadores y organizaciones del sector muestran al mundo la calidad y diversidad de los cafés nacionales. La participación cobra especial relevancia porque Europa continúa siendo el principal destino del café hondureño. De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (ADECAFEH), al 19 de junio de 2026 el continente europeo concentró el 51.9 % de las exportaciones nacionales, equivalentes a 2.57 millones de sacos y un valor superior a 1,064 millones de dólares, consolidándose como el mercado más importante para el grano hondureño.

Del 25 al 27 de junio, la Brussels Expo reúne a miles de compradores, tostadores, baristas, catadores y especialistas del café provenientes de distintos continentes. En este escenario, el café hondureño no solo busca generar nuevas oportunidades comerciales, sino también fortalecer su posicionamiento como uno de los principales productores de café arábica de alta calidad y estrechar relaciones con un mercado que sigue siendo estratégico para el país.

Estrategias para mejorar los precios

La delegación hondureña está integrada por productores, exportadores, cooperativas, directivos del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), representantes de organizaciones gremiales y de la Embajada de Honduras en el Reino de Bélgica y Misión ante la Unión Europea. Todos promueven la oferta cafetalera nacional bajo un enfoque de sostenibilidad, innovación y adaptación a las nuevas exigencias de los mercados internacionales. Durante la feria, Honduras ofrece sesiones de degustación y catación con cafés provenientes de sus seis regiones cafetaleras, además de presentar lotes ganadores de la Taza de Excelencia y cafés producidos por mujeres, permitiendo que compradores internacionales descubran la diversidad de perfiles, aromas y sabores que caracterizan al café hondureño.

Para el presidente de la Junta Directiva del IHCAFE, Pedro Mendoza, este tipo de eventos representan una oportunidad estratégica para abrir nuevos mercados y mejorar la rentabilidad de los productores. "La promoción internacional es fundamental para lograr mejores precios para los caficultores hondureños, quienes continúan innovando en sus procesos de producción y recolección", destacó.

Una vitrina para los productores

Más allá de las negociaciones comerciales, World of Coffee representa una experiencia transformadora para quienes producen el café. El campeón mundial de catación, Pedro Turcios, forma parte de la delegación hondureña en World of Coffee Bruselas. Entre los momentos más significativos de su visita, destaca haber encontrado sus propios cafés exhibidos por una cafetería de Rumania, empresa que actualmente importa su producción, una muestra del alcance que ha logrado su trabajo en el mercado internacional. La experiencia también se repite para el joven productor Carlos Amaya, de Marcala, La Paz, quien asiste por segundo año consecutivo al evento. Representando a Finca La Joya, sus cafés forman parte de las mesas de catación donde compradores y profesionales de la industria evalúan algunas de las mejores propuestas de origen hondureño. Para Amaya, regresar a World of Coffee confirma que el esfuerzo por producir cafés diferenciados abre puertas en los mercados internacionales y fortalece la imagen del café hondureño.

Entre los representantes nacionales también destaca la joven, Lourdes Villeda, catadora cinco estrellas y representante de Finca Ternerito, quien participa preparando cafés para las diferentes degustaciones realizadas durante la feria, contribuyendo a mostrar la calidad de los perfiles sensoriales que ofrece Honduras.

La representación hondureña también incluye a las nuevas generaciones que impulsan la cadena de valor del café. El barista Andrew Delgado represento al país en el World Brewers Cup, una de las competencias más importantes del café de especialidad, donde se ponen a prueba las habilidades de preparación y extracción.

Honduras proyecta el futuro del café regional