Xavi Hernández y Luis Enrique y su eufórico saludo antes del PSG-Barcelona

En la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre PSG y Barcelona le consultaron a Luis Enrique en la rueda de prensa quién representa mejor, al día de hoy, los valores del Barça.

Lucho no tuvo problemas en responder: “Sin ninguna duda, yo. Mirar los datos de posesión, títulos, en presión alta. Mirar los datos. No es una opinión, son números, datos. No es opinable”.