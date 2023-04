Wilmer Velásquez habla de su actualidad, analiza su paso por la política y se refiere al Olimpia de Troglio

Sí, me llama mucho la atención la parte administrativa como lo es una dirección deportiva. Nos hemos estado preparando en esa área y tal vez se da más adelante. Sin embargo, también me estoy preparando como entrenador porque hay que tener conocimiento, en unas semanas estaré sacando una licencia B de entrenador profesional.

¿Nunca pasó por su cabeza ser entrenador de Olimpia?

Lo he dicho siempre, aún cuando estaba activo, no deseo entrenar, lo que si me gusta es la cuestión de las bases porque trabajando en eso creo que podemos mejorar en categorías mayores.