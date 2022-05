Cruces: Así se jugará la última jornada de la Liga con el descendido Platense clasificado a liguilla

Cruces y hora

Todos los partidos se jugarán a la misma hora establecida por la Liga Nacional: 7:00 de la noche. Real España vs. Vida UPN vs. Marathón Victoria vs. Olimpia Honduras de El Progreso vs. Platense Motagua vs. Real Sociedad.

