El campeón París SG empata en Estrasburgo a pesar de Mbappé

PARÍS, FRANCIA.- Pese a un doblete de Kylian Mbappé, el París Saint-Germain, que el pasado fin de semana se aseguró matemáticamente el título de campeón en la Ligue 1 francesa, no pasó del empate 3-3 en Estrasburgo, este viernes en el inicio de la 35ª jornada.

Al PSG ya solo le queda jugar por el honor, después de haber conquistado su décimo título en la liga francesa.

Mbappé fue una vez más el protagonista del equipo de la capital francesa, con dos goles (minutos 23 y 68) y una asistencia para el tanto de Achraf Hakimi (64), por lo que tuvo una gran noche en Alsacia.

Sin embargo, sus compañeros no estuvieron tan inspirados y el PSG no pudo estrenar su título con una victoria.

El Estrasburgo se había adelantado pronto en el marcador, con un gol de Kevin Gameiro en el minuto 3.

Después, el París Saint-Germain había logrado ponerse con 3 a 1 a favor con esos dos tantos de Mbappé y el logrado por Achraf Hakimi, lo que parecía dar el triunfo a los visitantes.

Pero en el último cuarto de hora, el Estrasburgo reaccionó y pudo equilibrar hasta el 3-3 definitivo, gracias a un tanto en contra de Marco Verratti (75) y a un gol en el descuento final de Anthony Caci (90+2).

El tanto de Gameiro fue el más rápido que el PSG ha recibido en esta temporada.

“Estoy contento porque hicimos un muy buen partido. Hemos jugado bien al fútbol en varios momentos. Fuimos profesionales y eso es importante para nosotros”, afirmó el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino.

- Máximo goleador -

“Kylian no me sorprende. Es una pena que no hubiéramos matado el partido con el 3-1 y tuvimos ocasiones con 3-2. Espero que él (Mbappé) pueda ser el máximo goleador del campeonato. Kylian nos ha ayudado mucho para lograr el título”, añadió.

El equipo de París no ha ganado este curso en el terreno de juego de ningún equipo de los ocho primeros de la Ligue 1.

El empate permite al Estrasburgo, que está en plena carrera por los puestos europeos, arrebatar provisionalmente el quinto puesto al Niza, que juega el domingo ante el Burdeos.

Mbappé volvió a demostrar su efectividad, en un momento en el que todas las miradas se dirigen a él para saber si continuará o no en el PSG la próxima temporada.

Por el momento, el astro francés se consolida como máximo anotador de la Ligue 1 (24 dianas) y como mejor pasador (15 asistencias).

En la tabla de goleadores, Mbappé tiene ahora tres de ventaja sobre Martin Terrier (Rennes), que lleva 21.

“No supimos conservar hoy el resultado, es una pena. Hay que felicita al Estrasburgo, no se ha rendido”, afirmó Mbappé tras el partido.

Lionel Messi y Neymar fueron también titulares, pero su partido fue mucho más discreto.

Messi terminó el encuentro, mientras que Neymar fue reemplazado en el 87 por Ángel Di María.