¿Por qué ‘Tata’ Martino no convoca a ‘Chicharito’ Hernández?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ante las múltiples especulaciones que han surgido respecto a que Javier ‘Chicharito’ Hernández no ha sido convocado para la Selección de México, Gerardo Martino decidió emitir una opinión para poner punto final al tema.

El argentino dejó claro que el futbolista no ha sido elegido porque es el entrenador de turno, es decir, él mismo, no lo ha querido así.

“Toda cuestión que sucede en el ámbito de la selección nacional se resuelve dentro del ámbito de selección nacional”, explicó el martes durante una entrevista para TUDN.

‘‘Yo no plantearía esta discusión desde el lado futbolístico, es el único escenario donde la carrera de Javier no tiene discusión, es un futbolista que ha jugado en Manchester United y Real Madrid, pero lo cierto es que van apareciendo otros nombres, que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo y que hacen que el entrenador por ese motivo en los últimos años no lo haya convocado’’, añadió Martino.

De modo que se ha inclinado por otros jugadores antes que ‘Chicharito’, mientras el Mundial de Qatar 2022 se acerca cada vez más.

La selección mexicana jugará cuatro partidos amistosos preparatorios de cara al Mundial de Qatar 2022 en Estados Unidos, mismos que tendrán lugar en mayo y agosto próximo.

