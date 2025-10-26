Enorme gesto del Santos Laguna hacia el 'Choco' Lozano por su rotura de ligamentos

Torreón, México.- La Selección de Honduras atraviesa un momento complicado justo cuando se acerca la definición de su pase al Mundial 2026, y la situación se complicó aún más para Antony “Choco” Lozano. El delantero hondureño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el reciente partido del Santos Laguna frente a Mazatlán FC.

A pesar de la dura noticia, el club mexicano demostró un gran apoyo hacia su jugador. En el partido ante Querétaro, los futbolistas del Santos Laguna se unieron para enviar un mensaje emotivo a Lozano. Una manta con la frase “Fuerza Chocó, estamos contigo” fue desplegada, dejando claro que el cariño y respaldo del equipo están con él en este momento tan difícil. El gesto de sus compañeros no pasó desapercibido, y se convirtió en un símbolo de unidad y solidaridad. El mensaje refleja no solo el aprecio por la calidad futbolística de Lozano, sino también la cercanía humana que existe dentro del vestuario del club mexicano. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.