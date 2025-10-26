Provocación de Vinícius a Yamal y pelea entre suplentes de Real Madrid y Barcelona

El clásico español entre el Real Madrid y Barcelona terminó entre un zafarrancho entre los futbolistas. Lamine Yamal y Vinícius Jr estuvieron en el ojo del huracán
El Santiago Bernabéu fue una verdadera fiesta en el Clásico. El Tifo del Real Madrid fue este para recibir a Barcelona.
El presidente y parte de la directiva del Barcelona se hicieron presentes a Madrid para el clásico español.
Minuto 2 y comenzaba la polémica, Lamine Yamal llegó a cortar un disparo de Vinicius y lo derribó. En principio se señaló penal.
El Clásico siguió con polémicas y al 14', por un milimetro le anularon un tanto que había hecho Kylian Mbappé.
Por este fuera de juego le anularon el tanto a Mbappé, por poco, bien señalado.
La jugada si estuvo bien anulada por el toque de Arda Guler.
Mbappé ha marcado en todos los Clásicos (5) que ha jugado contra el FC Barcelona.
Lamine Yamal no la pasabe bien en el Bernabéu, no se mostraba bien y su equipo lo notó.
La cara de Lamine tras el gol de Mbappé. El jugador estuvo desaparecido, no fue su mejor partido.
Pedri se sacrificó, tuvo que tomar de la camisa a Vinicius cuando se escapaba al ataque con mucha velocidad.
Un error de Arda Guler dejó que Barcelona empatara gracias al enrrachado Fermín López.
Jude Bellingham aprovechó un re-centro de Eder Militao y definió con el marco vacío.
Vinicius fue uno de los mejores, pero al final no terminó tan bien su partido.
Bellingham conseguía un penal por mano de Eric García.
Kylian Mbappé se paró frente a Wojciech Szczęsny y falló su disparo.
Vinicius fue cambiado al 72 y su cara decía todo ante Xabi Alonso. El brasileño le armó la bronca.
Tanto fue el enojo que no se quedó en el banquillo y se fue al vestuario. Luego volvió.
La cara de Xabi Alonso al ver el enojo de Vinicius.
Este es el momento en el que Lamine Yamal usó su brazo derecho para decirle a Carvajal que entrara al túnel para pelear allí en privado.
Courtois llegó con mucha furia a empjar a Frenkie de Jong cuando el volante solo intentaba calmar todo.
Yamal invió también retó a Courtois y a otros jugadores del Real Madrid que querían atacarlo al finalizar el partido.
Vinicius le dijo también que hablaba mucho...
Los banquillos también tuvieron bronca.
Al final todo quedó en eso, un agarró entre los jugadores.