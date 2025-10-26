Luis Palma y Lech Poznán no pueden contra el Legia y se alejan del primer lugar

El hondureño Luis Palma fue titular en el compromiso, cumpliendo una destacada labor ofensiva durante la primera hora de juego. El extremo catracho generó algunas ocasiones por su banda, aunque finalmente fue sustituido al minuto 63 tras un desgaste considerable en ataque.

Polonia.- El Lech Poznań no pudo pasar del empate 0-0 en su visita al Legia Varsovia, en un duelo muy disputado correspondiente a la jornada 13 de la Liga de Polonia. Ambos equipos mostraron solidez defensiva, pero carecieron de efectividad en el último tramo del campo, dejando el marcador sin goles tras los 90 minutos.

Con este resultado, el Lech Poznań alcanzó los 20 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en la quinta posición del campeonato polaco. El conjunto azul mantiene su aspiración por los primeros puestos, aunque sabe que necesita mejorar su producción ofensiva para acercarse a los líderes.

El encuentro fue intenso de principio a fin, con el Legia intentando aprovechar su localía y el Lech Poznań respondiendo con transiciones rápidas al contragolpe. Sin embargo, la falta de precisión en la definición fue determinante para que el marcador no se moviera.

Ahora, el equipo de Luis Palma se prepara para su próximo compromiso en la Copa de Polonia, donde enfrentará al Gryf Slupsk el 30 de octubre a las 5:00 de la mañana. Este duelo representa una oportunidad ideal para retomar confianza y avanzar en un torneo que también es prioridad para el conjunto de Poznań.