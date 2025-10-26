Xabi Alonso se refiere a enojo de Vinícius Jr y zafarrancho de Lamine Yamal

Madrid, España.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, reconoció que el triunfo en el clásico les hace "recuperar la sensación de equipo competitivo en los partidos grandes", y aseguró que el 2-1 es una "victoria merecida e incluso corta". "El equipo estaba muy motivado y era un partido importante, no sólo por los tres puntos, por de dónde veníamos y lo que podía suponer merecer una victoria. Estoy muy contento por los chicos que necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande como es cada clásico", valoró en rueda de prensa.

"Es una victoria importante, merecida e incluso corta. Hemos tenido ocasiones, el penalti y nos hace recuperar la sensación de equipo competitivo en los partidos grandes", añadió. Xabi Alonso celebró la comunión que sintió de su equipo con la grada del estadio Santiago Bernabéu, que disfrutó de la primera parte y animó en la segunda cuando su equipo defendió el resultado.

"La energía, el convencimiento, la competitividad de todo el equipo nos deja muy contentos. He visto disfrutar a los chicos y al estadio. Ha habido una buena conexión. Para la gente era importante ver que su equipo podía competir y ganar un partido grande. Ha habido una energía impresionante. El proyecto está empezando pero la conexión con el madridismo es fundamental y hoy la he sentido especialmente", destacó. El técnico tolosarra se mostró satisfecho por ver su plan de partido ejecutado en el terreno de juego. "Hemos sacado al equipo mejor preparado para competir en un partido con diferentes momentos ante un rival que juega bien y hemos contrarrestado. Defensivamente el equipo ha trabajado con mucho convencimiento. El es una perdida nuestra y la última medio ocasión de Koundé, pero hemos creado muchas ocasiones y el penalti". Descartó Xabi Alonso que las declaraciones de Lamine Yamal hayan aumentado la motivación de sus jugadores y se centró en lo deportivo, restando importancia a la tangana final.

"Es la tensión de un partido importante para los dos equipos, de un resultado muy ajustado. Hemos tenido que defender pero no hemos sufrido muchas ocasiones. Lo llevo como la tensión del momento, lo interpreto con normalidad y creo que no hay que hacer demasiadas lecturas ni darle demasiada trascendencia a momentos de tensión. Es fútbol, son los clásicos y hubo momentos en los que pasó de todo pero esto sigue", recordó. Celebró Xabi la vuelta de la mejor imagen de Jude Bellingham, asistente en el primero y goleador en el segundo gol madridista. "Vimos ante la Juve como hoy y en Getafe que ha hecho tres muy buenos partidos. Sabíamos que antes del último parón necesitaba un poco de tiempo, minutos para tener sensaciones. Ha ido mejor de lo que esperábamos tras no ir con la selección en el último parón. Jude es un jugador de sensaciones, de enganchar y ha hecho muy buenos partidos", ensalzó.

