Tabla de posiciones de LaLiga de España: Real Madrid derrota a Barcelona y se aleja en la cima

Madrid, España.- El Real Madrid volvió a saber lo que es ganarle un partido al FC Barcelona, eso no es todo, el equipo que ahora comanda Xabi Alonso, logra sumar tres puntos importante que lo hace alejarse en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga.

El conjunto blanco se impuso ante los catalanes gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, por los visitantes lo hizo Fermín López.