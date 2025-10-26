Tabla de posiciones de LaLiga de España: Real Madrid derrota a Barcelona y se aleja en la cima

Madrid, España.- El Real Madrid volvió a saber lo que es ganarle un partido al FC Barcelona, eso no es todo, el equipo que ahora comanda Xabi Alonso, logra sumar tres puntos importante que lo hace alejarse en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga.
El conjunto blanco se impuso ante los catalanes gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, por los visitantes lo hizo Fermín López.
Con este triunfo el Real Madrid llegó a 27 puntos en 10 partidos jugados, mientras que el Barcelona se queda siempre en la segunda posición con 22 unidades, dos más que Villarreal que es tercero y cuatro que el Espanyol que ocupa el cuarto espacio.
El Real Madrid ha sacado provecho de este clásico al romper la mala racha de cuatro partidos al hilo que tenía perdiendo ante el Barcelona.
Por su parte el Levante, equipo en el que milita el hondureño Kervin Arriaga se colocó en el puesto 14 con nueve tantos hasta la décima jornada.
El Celta de Vigo, Real Oviedo y Girona se encuentran en los últimos puestos de la tabla con siete unidades.