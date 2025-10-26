Duro revés de Vinicius a Lamine Yamal, nueva camiseta del Barcelona y espectáculo en la llegada del Real Madrid

Se enciende el clásico a pocos minutos del arranque del partido. Las mejores postales del ambiente previo al Real Madrid vs Barcelona.
¡Se viene el clásico! Real Madrid y Barcelona se miden en el partido más visto por todo el mundo. Los blancos llegan como líderes y los blaugranas con una racha de cuatro partidos consecutivos sin caer ante el Real Madrid.
Una de las grandes sorpresas que hay hoy en el hermoso del Santiago Bernabéu será el tifo con el que reciban al Real Madrid.
El Real Madrid hará un tifo con la palabra GRANDEZA en el clásico frente al Barcelona. Y estará rodeado de todas las Champions League que ha ganado el equipo merengue
En España han dicho que Vinicius en horas de la noche le ha respondido a Lamine Yamal, quien ha mandado varios mensajes picantes previo al Clásico. "Nos vemos mañana, madridistas. A disfrutar"
Asimismo, Fede Valverde ha subido una foto magistral con la frase "Hala Madrid" de fondo.
Por otro lado, el Barcelona estará estrenando una camiseta en el clásico. Los culés presentaron una edición especial de camiseta para 'El Clásico' ante el Real Madrid CF, y el equipo blaugrana lucirá el logotipo de 'Play', el album de Sheeran, en su camiseta.
Esta sinergia viene de antes. En colaboración con Spotify, el Barça decidió que el ‘takeover’ del logotipo fuera protagonizado por el británico, convirtiéndolo así en el primer artista masculino de pop que ocupa esa posición en la camiseta blaugrana.
Algo que ya habíamos visto con otros artistas de talla mundial como Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Drake o Coldplay en partidos anteriores. Sin embargo, la conexión de Sheeran con el club parece que va más allá del marketing: “Soy un gran aficionado al fútbol y al Barça, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el deporte de una forma tan divertida”, confesó el británico.
Así luce el vestuario del Barcelona a pocos minutos de que inicie el clásico.
Asimismo, este clásico podría igualar el historial. Si el Barclona gana empataría al Real Madrid en más triunfos en un clásico.
" El riesgo que corre Lamine con su ataque al Real Madrid. Mucha exposición. Demasiada. Rasgo de su carácter, pero muchos piensan, en el Real Madrid e incluso en el Barcelona, que ha traspasado el límite..." expresó Marca en sus redes sociales.
Así fue La LLEGADA del REAL MADRID por la PLAZA DE LOS SAGRADOS CORAZONES.
El defensa del FC Barcelona Alejandro Balde durante el calentamiento previo al partido de la décima jornada de LaLiga que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
Los jugadores del Real Madrid Álvaro Carreras y Jude Bellingham durante el reconocimeitno previo al partido de la décima jornada de LaLiga que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.