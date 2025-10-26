Duro revés de Vinicius a Lamine Yamal, nueva camiseta del Barcelona y espectáculo en la llegada del Real Madrid

Algo que ya habíamos visto con otros artistas de talla mundial como Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Drake o Coldplay en partidos anteriores. Sin embargo, la conexión de Sheeran con el club parece que va más allá del marketing: “Soy un gran aficionado al fútbol y al Barça, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el deporte de una forma tan divertida”, confesó el británico.