Kervin Arriaga jugó todo el partido en empate del Levante en visita al Mallorca

Palma, España.- Levante se metió a la casa del Mallorca y sacó un importante empate que da un tanque de oxígeno a Julián Calero que había sido muy criticado tras ser goleado la semana pasada en casa 0-3 contra el Rayo Vallecano.

Con ganas de revancha, el equipo "Granota" salió a jugar un partido inteligente, mostró su deseo de llevarse la victoria, pero no pudo sacar los tres puntos, a pesar de que su goleador Etta Eyong (minuto 22'), marcó y alcanzó las 6 anotaciones en lo que va de la temporada 2025-26.

Un zapatazo desde fuera del área de Pablo Maffeo al 78' evitó que Levante se llevara la victoria, en las imágenes del partido se vio a Kervin Arriaga frustrado porque su compañero Manu Sánchez no hizo la cobertura correcta

¿Qué pasó con Kervin Arriaga?

El hondureño partió, como viene siendo habitual, desde el 11 inicial y dio el sostén que Levante necesita en la zona de volantes. Bien parado como el "5" natural el catracho cortó y no dejó jugar a su rival.

Al 49', "El Misilito" fue amonestado fue de forma correcta por Miguel Ángel Ortiz Arias por protestar airadamente. Al hondureño no le gustó la decisión que tómo el árbitro en una falta.

Sofascore le dio una de las mejores puntuaciones a Kervin Arriaga, con el 7.6 fue uno de los que más unidades sumó del Levante al Mallorca. Otra vez un gran partido del ex Platense.

El partido de Arriaga tuvo un disparo al marco, 52 toques de balón con dos regates efectivos. En defensa ganó 2 de 3 juegos aéreos.

En la tabla de posiciones, Levante se va con una unidad a casa y alcanzó las 9 en lo que va de temporada. Esto tras 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

"Los Granotas" marchan en la posición 14 de la clasificación y en la próxima jornada enfrentarán al Celta de Vigo de locales. Este partido será el domingo 02 de noviembre.

Antes de ese cotejo, jugarán la primera ronda de la Copa del Rey, será ante Orihuela de visitante el jueves 30 de octubre.