Así quedó la tabla de goleadores de LaLiga de España; Kylian Mbappé no tiene competencia

Madrid, España.- Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de la Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.

Clásico en el que el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.

Tabla de goleadores de la Liga Española

Mbappé tiene una distancia muy lejana sobre el segundo lugar en la tabla de goleadores de la Liga Española. El francés se va a comer tranquilo el Pichichi.

A pesar de fallar el penal ante Barcelona, Kiki llegó a 11 goles en la temporada y no parece que nadie le vaya a competir, su ritmo es mejor cada vez. El segundo es un compañero del hondureño Kervin Arriaga, Etta Eyoung llegó a los 6 este mismo domingo luego de marcarle al Mallorca en el empate 1-1.