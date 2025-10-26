Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona

Revuelo en las redes sociales tras el triunfazo de 2-1 del Real Madrid ante FC Barcelona en una nueva edición del clásico de España. Lo que dice la prensa.
El Chiringuito de Jugones: "Real Madrid se impone al Barcelona en un partido que pudo acabar en goleada".
Gustavo Roca atiza contra Lamine Yamal y le dice que le siga metiendo a Instagram, lo último por las declaraciones que el joven futbolista hizo previo al clásico.
Diario As de España.
Mundo Deportivo, portal del Barcelona, señaló a las bajas como responsable de la caída.
"Soy lucha, soy belleza", mensaje del Real Madrid en sus redes sociales oficiales tras vencer al Barcelona.
Real Madrid le recordó al Barcelona que ellos son más líderes.
Mister Chip señaló que el segundo tiempo fue bastante pobre y que el final del juego ha sido un bochorno en referencia a la pelea.
Prensa de México .
Jota Jordi, polémico aficionado del Barcelona y panelita de El Chiringuito, dejó este mensaje.
Diario LA PRENSA de Honduras.
Erika Williams, periodista hondureña y aficionada del Barcelona, causó revuelo y desató diversos comentarios de madridistas tras este mensaje por el penal a favor de los merengues.
Diario Diez de Honduras.
Lamine Yamal ha sido señalado inclusive por los propios medios de Barcelona.
Los números terribles de Lamine Yamal en el estadio Santiago Bernabéu.
Sorpresivamente Cristóbal Soria salió en defensa de Lamine Yamal.
Carvajal le señaló a Lamine Yamal que muchó habló en la previa.
Además de Yamal, otro señalado es Vinicius por su berrinche contra Xabi Alonso ya que lo reemplazó en el segundo tiempo.
El berrinche de Vinicius ha sido catalogado como una falta de respeto para Xabi y resto de sus compañeros.
La crítica del Diario Marca a Vinicius.
Diario Olé de Argentina.