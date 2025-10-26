  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona

Así reaccionó la prensa deportiva tras el gane del Real Madrid ante un pobre Barcelona en el clásico de LaLiga de España

  • 26 de octubre de 2025 a las 12:39
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
1 de 22

Revuelo en las redes sociales tras el triunfazo de 2-1 del Real Madrid ante FC Barcelona en una nueva edición del clásico de España. Lo que dice la prensa.

Fotos: Cortesía.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
2 de 22

El Chiringuito de Jugones: "Real Madrid se impone al Barcelona en un partido que pudo acabar en goleada".
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
3 de 22

Gustavo Roca atiza contra Lamine Yamal y le dice que le siga metiendo a Instagram, lo último por las declaraciones que el joven futbolista hizo previo al clásico.

Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
4 de 22

Diario As de España.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
5 de 22

Mundo Deportivo, portal del Barcelona, señaló a las bajas como responsable de la caída.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
6 de 22

Mundo Deportivo, portal del Barcelona, señaló a las bajas como responsable de la caída.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
7 de 22

"Soy lucha, soy belleza", mensaje del Real Madrid en sus redes sociales oficiales tras vencer al Barcelona.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
8 de 22

Real Madrid le recordó al Barcelona que ellos son más líderes.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
9 de 22

Mister Chip señaló que el segundo tiempo fue bastante pobre y que el final del juego ha sido un bochorno en referencia a la pelea.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
10 de 22

Prensa de México .
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
11 de 22

Jota Jordi, polémico aficionado del Barcelona y panelita de El Chiringuito, dejó este mensaje.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
12 de 22

Diario LA PRENSA de Honduras.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
13 de 22

Erika Williams, periodista hondureña y aficionada del Barcelona, causó revuelo y desató diversos comentarios de madridistas tras este mensaje por el penal a favor de los merengues.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
14 de 22

Diario Diez de Honduras.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
15 de 22

Lamine Yamal ha sido señalado inclusive por los propios medios de Barcelona.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
16 de 22

Los números terribles de Lamine Yamal en el estadio Santiago Bernabéu.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
17 de 22

Sorpresivamente Cristóbal Soria salió en defensa de Lamine Yamal.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
18 de 22

Carvajal le señaló a Lamine Yamal que muchó habló en la previa.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
19 de 22

Además de Yamal, otro señalado es Vinicius por su berrinche contra Xabi Alonso ya que lo reemplazó en el segundo tiempo.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
20 de 22

El berrinche de Vinicius ha sido catalogado como una falta de respeto para Xabi y resto de sus compañeros.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
21 de 22

La crítica del Diario Marca a Vinicius.
Periodista hondureña se burla y Soria reacciona: Lo que dice la prensa tras el Real Madrid-Barcelona
22 de 22

Diario Olé de Argentina.
Cargar más fotos