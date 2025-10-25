Javier López pone el pecho tras derrota de Motagua y palpita el duelo de repechaje ante Cartaginés

San Pedro Sula, Honduras.- Motagua cayó ante el Marathón por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de Liga Nacional y el técnico del Ciclón Azul habló en conferencia de prensa luego del encuentro.

Javier López brindó declaraciones y habló sobre las tres derrotas al hilo que ha tenido su equipo, se refirió a la lesión de Luis Vega y palpita el partido de vuelta por el repechaje para clasificar a la Champions de Concacaf .

¿Cómo resume lo de hoy en cuanto al rendimiento más allá del resultado? ¿Siente que hoy fue uno de los partidos desde lo técnico más flojos de su equipo durante los noventa minutos?

— No, no comparto contigo ese criterio. Creo que hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos. Hay partido el martes, hay viaje. Creo que los chicos han hecho un esfuerzo tremendo para poder equiparar el ritmo y la intensidad que tiene un equipo sin doble competencia, desde aquí los felicito. Creo que fue un partido en la primera parte de ida y vuelta donde los dos equipos se mostraron muy abiertos; hubo muchas situaciones en campo abierto. En la segunda parte sí fue más controlado por ambos equipos. Ellos tenían el gol de ventaja y supieron administrarlo y mantenerlo, y nosotros buscamos con amplitud y llegadas poder crear las oportunidades de peligro.

Hemos visto hoy a un Motagua que le ha costado el control de juego, quizá en el medio campo no hubo tantas variantes, pero vimos a Motagua más desordenado.

— Sí, hoy fue un partido más de ida y vuelta, con menos control del balón. Ellos también dejaron a tres jugadores descolgados porque lo facilitaba, ¿no? Y en esas transiciones se pudieron generar las oportunidades de gol. Creo que fue un partido bonito desde ese punto de vista. Y sí, comparto con ustedes que en esta ocasión tuvimos menos control de balón y sí más ida y vuelta. En ese sentido, sí, el partido estuvo más “loco”, de área a área, y sí, a nosotros nos interesa más mantener el control del balón y la posición del juego, y hoy quizá no lo pudimos mantener tanto y acusamos a una de las bajas que hemos tenido para poder hacer ese tipo de fútbol.

Marathón estuvo más cerca del segundo gol que Motagua del empate. Hoy es el tercer partido sin triunfar y enfrentan al Cartaginés a mitad de semana, ¿qué sensación le deja este partido?

— Estoy de acuerdo contigo. La verdad que tuvimos, como pasó en Cartago, bastantes llegadas por fuera, pero el último pase no logramos conectar con el rematador y tenemos que pasar página rápido porque el martes es otro partido, otra competición y sabemos que es una final para nosotros, a 90 o 120 minutos, contra un rival muy duro. Y las derrotas podían llegar en cualquier momento; llegaron en este donde tenemos un acúmulo de partidos muy grande. Ahora que termina esta doble competencia toca centrar los objetivos para mostrar nuestra mejor imagen.

¿Le sorprendió que Alexy Vega estuviera más centralizado y no tan tirado a la banda?

— Sí, sabemos que podía ser una alternativa y aprovechar la motivación de Rubilio para jugar arriba y sí, en alguna parte estuvimos bastante descolocados y a partir de ahí creo que equilibramos, igualamos la estructura y fue un partido de ida y vuelta. Nosotros no estamos en nuestro mejor contexto por la cantidad de partidos que estamos teniendo. Toca felicitar al equipo por el esfuerzo; hay que valorar lo que han hecho los muchachos ante un rival que va en dinámica positiva.

Por el estado físico de Luis Vega, sabemos que es uno de los jugadores que ha estado con la Selección Nacional, y lo otro es que Motagua tiene tres partidos de no ganar al hilo, ¿cuánto afecta eso moralmente para jugar una final para clasificar a la Champions de CONCACAF?

— Lo veremos el martes. Creo que nos tenemos que levantar rápido; el entrenador es el primero que se levanta cuando se vienen este tipo de cosas. Ni cuando ganas vas muy arriba, ni cuando pierdes vas más abajo. El martes es otra competencia, es otro partido, es otra final. Trataremos de recuperar jugadores. Sobre lo de Luis Vega, lo tenemos que evaluar; no soy médico para saber qué puede tener. Esperemos que no sea nada grave, pero no sabemos en este momento si estará disponible el martes.

Sabemos que Denis Meléndez no pudo jugar, pero ¿por qué probar con Maicol Cabrera, sobre todo por la posición? Sabemos que ya jugó en el clásico en esa posición, pero ¿por qué no jugar con alguien más acostumbrado a esa posición?

— Queríamos ver la acción de dos puntas, anticipando lo que podría ser el partido del martes por si inventamos alguna variante. Es algo que ya habíamos trabajado.