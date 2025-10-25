UPNFM derrota a Victoria en partido marcado por apagones y tensión en el estadio Ceibeño

La Ceiba, Honduras.- La jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional dejó una historia llena de tensión, drama y apagones en el estadio Ceibeño. En una noche que parecía interminable, los Lobos UPNFM lograron imponerse 0-1 ante un Victoria que, además de luchar en el campo, atraviesa un momento complicado fuera de él por sus problemas económicos y la incertidumbre sobre su futuro institucional.

El encuentro inició con dominio repartido, aunque el cuadro local tuvo las oportunidades más claras en los primeros minutos. Apenas al 3’, Carlos Bernárdez desperdició una ocasión inmejorable al cabecear por encima del arco tras un centro de Óscar Suazo. Minutos más tarde, al 16’, volvió a aparecer el beliceño, pero el portero Alex Güity, con un manotazo salvador, evitó lo que pudo ser el primer tanto del partido.

Los Lobos, dirigidos por Salomón Názar, no se sentían cómodos en la primera mitad, y para colmo, perdieron por lesión a German “Patón” Mejía al minuto 26. El ingreso de Júnior Padilla dio algo más de movilidad en el medio campo, pero el primer tiempo terminó sin goles y con la sensación de que Victoria había dejado escapar la ventaja. El descanso trajo consigo el caos. Una de las torres de iluminación del estadio se apagó y el segundo tiempo tuvo que retrasarse casi dos horas. En medio de la oscuridad, la Enee trabajaba a contrarreloj, los jugadores intentaban mantenerse calientes y los técnicos se impacientaban. “Ese problema de la torre es viejo y nadie nos asegura que Enee lo arreglará”, reclamaba un molesto Názar mientras los árbitros analizaban si continuar o suspender el encuentro.

Finalmente, cuando la luz volvió, también regresó el fútbol. Pero fue UPNFM quien aprovechó mejor la reanudación. Al minuto 70, tras un centro de Andy Hernández, el arquero Humberto Acevedo salió en falso y Óscar Barrios empujó el balón para marcar el único gol del encuentro. Un error garrafal que costó caro a un Victoria que ya venía descompuesto por las interrupciones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al 80, las esperanzas de la Jaiba Brava terminaron de esfumarse cuando fue expulsado el defensa Ángel Barrios, por un codazo contra el chileno Marcos Morales. Los locales se quedaron con 10 jugadores en el terreno de juego y con el marcador del partido en contra. El pitazo final decretó la victoria universitaria en un partido que será recordado más por las interrupciones y la polémica que por el fútbol. UPNFM sumó tres puntos valiosos en su lucha por escalar posiciones, mientras que el cuadro ceibeño sigue hundido en sus problemas dentro y fuera de la cancha. En las gradas, la afición pedía respuestas y en los pasillos se comentaba el posible ingreso de los tiktokers Supremo y La More como nuevos inversionistas, una noticia que, al menos por ahora, parece ser la única chispa de esperanza para un Victoria que hoy no solo perdió en la cancha, sino también un poco de luz en su futuro.

DATOS DEL PARTIDO