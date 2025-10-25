La More comienza a sentar bases en el Victoria de La Ceiba

Walter Martínez y Wisdon Quayé abandonaron el Victoria en medio del torneo debido a impagos salariales. "Estoy realmente molesto por cómo nos tratan. Llevan debiéndome casi cuatro meses, es inhumano. Prefiero estar en mi casa que allí. Acepto las consecuencias, pero tengo una familia que mantener. Es una injusticia; solo he cobrado el 40% de lo correspondiente al torneo", declaró Quayé anteriormente.