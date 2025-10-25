  1. Inicio
La More comienza a sentar bases en el Victoria de La Ceiba

La More y Supremo quieren devolver a la gloria a un equipo histórico del fútbol hondureño. Estas son las condiciones del Victoria actualmente

  • 25 de octubre de 2025 a las 12:03
Visita especial en las instalaciones del Victoria con La More conversando y conociendo el estado actual del club.

 Fotos: La more oficial
'La Jaiba Brava' no ha sido tan brava en este torneo de Liga Nacional y actualmente son últimos en la tabla general.

 Foto: Liga Nacional
Su presidente renunció, tienen deuda de tres meses de salarios con sus jugadores y un entrenador despedido, han sido parte de la caótica actualidad del Victoria.

 Foto: Liga Nacional
La institución atravesó una difícil situación financiera: por un lado, debió afrontar los altos costos de jugar toda la campaña anterior como equipo visitante, ya que su cancha estaba en reparación. Por otro, el nuevo convenio televisivo generó un 57% menos de ingresos

 Foto: Liga Nacional
La noticia saltó hace unos días: el conocido creador de contenido Saúl Fox, "La More", confirmó que baraja la idea de hacerse cargo del CD Victoria junto a su colega Lester Cardona, "Supremo".

 Foto: Redes sociales
Movidos por un especial cariño hacia La Ceiba, los creadores de contenido buscan aportar su propio capital para devolverle su esplendor a un club emblemático que pasa por un crítico momento financiero.

 Foto: Redes sociales
El reconocido influencer "La More" apareció este viernes en el estadio del Victoria con un claro objetivo: analizar personalmente lo que requiere la institución para su reactivación.

 Foto: La more oficial
Durante su visita, el creador de contenido se reunió directamente con los entrenadores, teniendo un encuentro particular con el estratega colombiano Jhon Jairo López.

 Foto: La more oficial
Sin ser aún presidente oficial, "La More" confirmó el regreso de Walter Martínez y Wisdon Quaye, quienes días atrás habían salido del club.

 Foto: La more oficial
La More lo confirmó oficialmente en las redes del club con un contundente "Welcome back". La noticia llega justo antes del duelo clave ante Lobos UPN este sábado.

 Foto: La more oficial
Walter Martínez y Wisdon Quayé abandonaron el Victoria en medio del torneo debido a impagos salariales. "Estoy realmente molesto por cómo nos tratan. Llevan debiéndome casi cuatro meses, es inhumano. Prefiero estar en mi casa que allí. Acepto las consecuencias, pero tengo una familia que mantener. Es una injusticia; solo he cobrado el 40% de lo correspondiente al torneo", declaró Quayé anteriormente.

 Foto: La more oficial
Adquirir el Victoria no es tarea fácil: significa hacerse cargo de todos los salarios impagados, las deudas administrativas y la compra total del club, una inversión millonaria en lempiras.

 Foto: Liga Nacional
La inversión total superaría los 4 millones de lempiras, destinados principalmente a saldar las deudas actuales del club ceibeño. "Supremo" y "La More" serían los responsables de asumir este compromiso financiero.

 Foto: Redes sociales
"Supremo" y "La More" también financiarían los fichajes para la nueva temporada, aunque no estarían solos en el proyecto, ya que buscarían aliados comerciales.

 Foto: Redes sociales
Se confirmó que los influencers pospondrán su resolución final hasta después del encuentro de tiktokers frente a Nicaragua, programado para el 31 de octubre en La Ceiba. El desarrollo de este evento será clave para su determinación.

 Foto: Redes sociales
Con experiencia previa en el fútbol —llegó a jugar en las reservas del DC United—, La More ahora busca transitar de la cancha a la directiva, acercándose a la compra del Victoria.

 Foto: Redes sociales
No es la primera incursión de Supremo en el fútbol: actualmente dirige y financia la Selección de Tiktokers de Honduras.

 Foto: Redes sociales
