Salomón Názar tiene claro el panorama de Marathón ¿exceso de confianza ante Motagua?

¿Una decisión del arbitraje puede darle giro a esta serie?

Sin duda que le dio vida a Motagua y en dos ocasiones, normalmente no me gusta comentar eso, pero el mismo muchacho se ha equivocado dos veces, nos preocupa. Ojalá que no sea algo contra Marathón, no pienso así y les tengo mucho aprecio a los árbitros, son seres humanos y se pueden equivocar, pero en esta instancia pesa mucho esta situación.

¿Cuál será la clave para sellar el boleto a semifinales?

El mérito es de los muchachos que se proponen a hacerlo, se motivan y sacan los resultados. Nosotros solo damos alguna guía para el partido y tomamos las decisiones.

¿Motagua viene bien armado por las altas de Eddie Hernández y el Chino López?

Motagua tiene un buen plantel, nosotros igual, pero no tan así como el de Motagua, Olimpia o Real España. Los muchachos que han entrado lo han hecho bien. Estamos confiados que ellos harán un buen papel, que no hemos ganado nada y por enfrente tenemos un buen rival.