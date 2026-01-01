Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral

Comayagua despidió el año con un espectáculo de luces y juegos pirotécnicos frente a la icónica Catedral de la Inmaculada Concepción, donde miles de visitantes se congregaron para recibir el 2026.
Miles de visitantes se congregaron frente a la Catedral de la Inmaculada Concepción para recibir el Año Nuevo en el corazón de la ciudad colonial de Comayagua.
Juegos pirotécnicos iluminaron el cielo de Comayagua durante el conteo regresivo que marcó la despedida del año.
El brillo de los fuegos artificiales resaltó la arquitectura colonial que distingue a la antigua capital de Honduras.
