  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral

Comayagua despidió el año con un espectáculo de luces y juegos pirotécnicos frente a la icónica Catedral de la Inmaculada Concepción, donde miles de visitantes se congregaron para recibir el 2026.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 08:41
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
1 de 14

Miles de visitantes se congregaron frente a la Catedral de la Inmaculada Concepción para recibir el Año Nuevo en el corazón de la ciudad colonial de Comayagua.

 Fotos: Alex Pérez/EL HERALDO.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
2 de 14

Familias completas y turistas nacionales disfrutaron del cierre de año en el centro histórico de Comayagua.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
3 de 14

La plaza central lució abarrotada durante las celebraciones de fin de año en Comayagua.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
4 de 14

El ambiente festivo reunió a residentes y turistas que eligieron Comayagua para despedir el año.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
5 de 14

Luces, colores y pólvora marcaron la llegada del 2026 en la ciudad colonial de Comayagua.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
6 de 14

La Catedral de la Inmaculada Concepción destacó entre luces y fuegos artificiales durante la medianoche.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
7 de 14

Cientos de personas dieron la bienvenida al nuevo año frente a uno de los monumentos más emblemáticos del país.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
8 de 14

El centro histórico de Comayagua se convirtió en punto de encuentro para despedir el año en un ambiente festivo.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
9 de 14

Turistas nacionales aprovecharon la celebración para recorrer la ciudad colonial iluminada por los fuegos artificiales.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
10 de 14

El cielo nocturno de Comayagua se llenó de luces durante la despedida del año frente a la catedral.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
11 de 14

Juegos pirotécnicos iluminaron el cielo de Comayagua durante el conteo regresivo que marcó la despedida del año.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
12 de 14

El brillo de los fuegos artificiales resaltó la arquitectura colonial que distingue a la antigua capital de Honduras.
Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
13 de 14

Visitantes captaron con sus teléfonos el espectáculo pirotécnico frente a la emblemática catedral.

Comayagua recibe 2026 con luces frente a su icónica catedral
14 de 14

El espectáculo pirotécnico fue uno de los principales atractivos de la celebración de Año Nuevo.
Cargar más fotos