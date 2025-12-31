  1. Inicio
Casa Presidencial queda en calma absoluta luego del revés en las urnas

El silencio y la ausencia marcaron el último día de 2025 en Casa Presidencial, donde pasillos vacíos, parqueos desiertos y la presencia exclusiva de personal de seguridad reflejan un repliegue casi total de la actividad gubernamental tras la derrota electoral del oficialismo.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 15:31
Sin funcionarios ni visitantes, el principal edificio del Poder Ejecutivo refleja un ambiente de abandono tras el proceso electoral.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La quietud domina los accesos a Casa Presidencial, donde solo el personal esencial mantiene vigilancia permanente.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Puertas cerradas y ausencia total de actividad marcan la jornada en Casa Presidencial al cierre del año.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
El parqueo de Casa Presidencial luce desierto, sin vehículos oficiales ni movimiento de personal administrativo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La sede del Ejecutivo permanece sin vida institucional visible, en un silencio que contrasta con su peso político.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Casa Presidencial, resguardada pero vacía, evidencia el repliegue tras la derrota del oficialismo en las urnas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Pasillos vacíos y en completo silencio: Casa Presidencial permanece vacía, con presencia únicamente de la Guardia de Honor Presidencial.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Así lucía Casa Presidencial en meses anteriores, con afluencia constante de funcionarios, invitados y actividades oficiales.

 Foto: Cortesía Secretaría de Prensa
Eventos institucionales, actos políticos y reuniones marcaban el ritmo diario de Casa Presidencial antes del repliegue actual, luego del proceso electoral y las fiestas de Navidad y Fin de Año.

 Foto: Cortesía Secretaría de Prensa
Hace unas semanas, cientos de simpatizantes ingresaron a Casa Presidencial para participar en una actividad política organizada por el oficialismo.

 Foto: Cortesía Secretaría de Prensa
