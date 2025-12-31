Casa Presidencial queda en calma absoluta luego del revés en las urnas

Sin funcionarios ni visitantes, el principal edificio del Poder Ejecutivo refleja un ambiente de abandono tras el proceso electoral.
La quietud domina los accesos a Casa Presidencial, donde solo el personal esencial mantiene vigilancia permanente.
Puertas cerradas y ausencia total de actividad marcan la jornada en Casa Presidencial al cierre del año.
El parqueo de Casa Presidencial luce desierto, sin vehículos oficiales ni movimiento de personal administrativo.
La sede del Ejecutivo permanece sin vida institucional visible, en un silencio que contrasta con su peso político.
Casa Presidencial, resguardada pero vacía, evidencia el repliegue tras la derrota del oficialismo en las urnas.
Pasillos vacíos y en completo silencio: Casa Presidencial permanece vacía, con presencia únicamente de la Guardia de Honor Presidencial.
Así lucía Casa Presidencial en meses anteriores, con afluencia constante de funcionarios, invitados y actividades oficiales.
Eventos institucionales, actos políticos y reuniones marcaban el ritmo diario de Casa Presidencial antes del repliegue actual, luego del proceso electoral y las fiestas de Navidad y Fin de Año.
Hace unas semanas, cientos de simpatizantes ingresaron a Casa Presidencial para participar en una actividad política organizada por el oficialismo.