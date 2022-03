Rambo: “Quiero retirarme de la Selección demostrando capacidad y disciplina”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La estrella y referente de la Selección Nacional de Honduras, Rambo de León, aún no piensa en su retiro del fútbol, pues considera que todavía tiene nivel y capacidad.



Actualmente el futbolista de 42 años juega para el San Juan de Quimistán, Santa Bárbara, en la Liga de Ascenso.



Hace unos días, a través de un streaming, Rambo reiteró que quiere ser convocado a la “H” de sus amores.



“Ya estoy en forma y voy a hacer que me escuchen. Quiero retirarme de la Selección a lo grande demostrando capacidad y disciplina”, pidió el catracho.

“Me encantaría que me llamen para demostrarles la capacidad que tengo”, retó el jugador de 42 años.



Sin embargo, el actual técnico de la Bicolor, Bolillo Gómez, no lo ha tomado en cuenta, pese a pedir oportunidad.



