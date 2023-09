Presidente del Vida lo revela: Fichaje de Palma al Celtic, el próximo “cocotero” que podría salir al extranjero, ¿sigue Vargas?

El máximo jerarca cocotero también respaldó el proyecto del entrenador Héctor Vargas , quien no la pasa bien con el club, ya que es último lugar del presente Apertura 2023.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- No cabe duda que el fichaje de Luis Palma por el Celtic de Escocia retumbó en el fútbol de Centroamérica, siendo esta contratación la transferencia récord que ha tenido el Vida en su historia deportiva.

¿En qué se quedó la negociación? ¿Aris no quería soltar a Luis Palma?

El Aris no quería cumplir con nosotros, por ahí estuvimos dos o tres días apoyando a Luis Palma para que se pudiera la negociación.

Sin dar una cifra exacta, ¿cuánto le ingresa al Vida por esa transferencia?

Por ahí no tenemos un dato concreto, pero sí es una gran cantidad.

¿Qué representa para el Vida este fichaje de Luis Palma?

Para nosotros es súper importante la salida de Luis, por ahí nos abre una puerta para nuestros jugadores, ahorita estamos trabajando el proyecto nuevo con el profesor Héctor Vargas, tenemos la incorporación de 18 jóvenes. Sabemos que esto es un proceso, no tenemos la varita mágica que en dos o tres partidos se va a recomponer, pero creemos en el proyecto, creemos en el profesor y estamos confiando que las cosas nos salgan bien.

¿Cuál fue la clave para que Luis Palma se fuera a Escocia?

En un principio del año antepasado teníamos todo cerrado con Braga. Por ahí Pablo lo habló conmigo, me dijo que lo lleváramos a Grecia, por acá vamos a tener oportunidad y porque la competencia en Portugal no es fácil, yo siempre confié en Luis. Además, le dije a Pablo que la última palabra la tenían ellos y yo le voy a apoyar de la mejor manera, tal vez Grecia no era la mejor decisión, pero ahora Luis está en Celtic y esperemos disfrutar de esos goles espectaculares que marca.

¿Palma qué está haciendo de diferente?

Para nosotros siempre fue un jugador diferente desde mi llegada al Vida, lo vimos, lo hablé muchísimo con él y yo tengo confianza con Luis. Por ahí hablaba con él después de cada partido y le comentaba que tenía que hacer mejor las cosas, lo bueno que él escucha, es un gran jugador.

Es un orgullo que esté en la Selección de Honduras

Nos sentimos felices, es una alegría de verlo. Sabemos que lo que estaba pasando no era correcto, no es normal dejar afuera a Luis con la calidad que tiene, pero las decisiones técnicas pasan por ellos y hoy con Reinaldo Rueda esperamos que Luis pueda demostrar eso que ha venido levantando la mano para hacer las cosas bien.

Llegó a un ambiente más profesional, de armonía y de responsabilidad

Sí, al final el bienestar de la Selección de Honduras lo queremos todo. Cuando no gana nos ponemos tristes todos los hondureños y que las cosas le salgan bien es lo mejor que le puede pasar a un pueblo, nos alegramos todos cuando vemos ganar a la Selección.

¿Seguirá respaldando a Héctor Vargas?

Sí, lo hablamos desde el inicio del torneo. Sabíamos que no iba a ser fácil. En el terma defensivo no nos está yendo bien, pero el profesor tiene por ahí dos o tres jugadores con mucha calidad y debe darle confianza. A seguir trabajando para hacer las cosas bien.

¿Algún jugador que le estén dando seguimiento para que salga del país?

No, en un momento tuvimos a Sander para salir, pero el tema de la lesión lo marginó, le causó un daño la lesión, pero esperemos que se recupere con el profesor Héctor Vargas para enviarlo a otro club cuando se recupere.