Presidente del Platense: “Nosotros nos morimos con Ramón Maradiaga, sigue firme”

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- En Platense ya se respira la víspera del descenso. Estacionados en último lugar de la tabla acumulada con 13 unidades y a 11 puntos de su rival más cercano, todo indica que el tiburón no será parte de la Liga Nacional a partir del próximo torneo.



Los Escualos tienen mucho camino por reivindicarse, pero al término de la primera vuelta del Clausura no dan ni síntomas de querer sumar.



El Primitivo Maradiaga, quien viene de sufrir un accidente vehicular, tendría que estar en la cuerda floja por los malos resultados, pero el presidente de este elenco Wilson Williams lo ha ratificado sin importar la mala circunstancia.



“Es duro porque el Platense tenía tiempos de no estar al día y bien administrativamente y más con un buen técnico, pero las cosas no se nos han dado. Nosotros nos morimos con Primi Maradiaga, no podemos hacer nada ya. Íbamos a tener una reunión, pero con el accidente que tuvo la suspendimos, pero el profe sigue firme”, afirmó el directivo.



“La reunión era para hablar con él y que sepa que tiene nuestro apoyo, despedir a Ramón Maradiaga no nos ha pasado por la cabeza. Él está comprometido con el equipo y traer otro técnico sería lo mismo que le pasó a la selección, solo a lavarse las manos vendría”, agregó.



Entre tanto, Platense enfrenta la noche de este miércoles a Olimpia, un partido que puede servir de trampolín para lograr sus aspiraciones.



