Javier Cruz: “No hagamos cosas que no son de bendición para el fútbol”

LA CEIBA, HONDURAS.- El presidente del Victoria, Javier Cruz, dijo que “nosotros solo solicitamos que se cumplan las leyes” en referencia a la controversial denuncia ante la Liga Nacional que involucra al Honduras Progreso y Real Sociedad.

En palabras del máximo dirigente del conjunto jaibo, “estamos conscientes de la información, eso está en los asuntos legales del club en la Federación y son ellos los que van a determinar el caso. Ya se ha sumado Platense y eso le da más fortaleza a la petición de Victoria. Solo esperando que que la Federación y la Liga Nacional se pronuncie”.

“Son procesos que deben pasarse, solo queda esperar, antes que finalice el torneo estará la resolución, esperando que nosotros hayamos tenido la razón”, agregó.

Además, manifestó que este caso sentará un nuevo procedente en la historia de los torneos locales para que se cumplan las leyes establecidas en las bases de competencia. “Hablar de equipo chico es complicado y para nosotros no lo somos, Victoria ha sido un club importante. Hay que esperar las instancias y espero que la resolución tenga el mejor desenlace posible para que fortalezca el fútbol hondureño y no hagamos cosas que no son de bendición para el fútbol”.

Siguió: “nosotros solo solicitamos que se cumplan las leyes, en eso estamos basados. Todos invertimos en el fútbol hondureño de las bendiciones que Dios nos da, así que creo que todos nos merecemos que los resultados sean de la mejor manera, siempre y cuando sea desde lo más legal posible”.

Finalmente, el Javier Cruz remembró en la derrota ante el Vida del pasado sábado en el clásico ceibeño. “Estamos un poco dolidos por lo que vivimos el sábado, pero no perdemos el ánimo de seguir buscando los objetivos que nos hemos trazado en este torneo. Para todos era un partido de tres puntos, pero para nosotros era el honor de la ciudad, de ser Victoria. Estamos con aspiraciones importantes, esperamos que el próximo juego enfrentemos el partido de la mejor manera”.