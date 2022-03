En manos del Comité de Fenafuth está caso de Liga Nacional por supuesta violación de leyes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades de la Liga Nacional nuevamente están bajo polémica por no resolver la situación en la que Victoria y Platense denunciaron porque Honduras de El Progreso y a Real Sociedad no pagaron en tiempo correspondiente la inscripción del torneo como demanda la Ley.



Este caso se denunció desde noviembre del año pasado, pero la Liga no lo resolvió por lo que pasó a otras instancias.



La denuncia del Victoria ha sido apoyada por el Platense, club que envió un escrito a Liga Nacional en el que pide que se dé una resolución.



Proceso



Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina declaró sin lugar este caso.

Posteriormente, fue enviado a la Comisión de Apelaciones, y este ente lo trasladó al Comité Ejecutivo de Fenafuth, quien debe de dar una resolución.



Según Diario Diez, “el Comité Ejecutivo, que preside Jorge Salomón, envió el caso a la Comisión de Asuntos Legales de la Federación para que brinde una opinión y, luego, el ente máximo del fútbol nacional tiene que resolver el caso, ya que ha tenido algunos vicios administrativos que podrían traer serios castigos a dirigentes”.



Caso



El dirigente del Victoria, Víctor Kawas, quien hizo la denuncia, explicó que a la Liga Nacional no le ha interesado que se resuelva el caso y anuncia que esto podría traer consecuencias, pues varios equipos se juegan el descenso y vendría pérdida de puntos.

Según Kawas, Honduras de El Progreso y Real Sociedad jugaron las primeras fechas del torneo Apertura sin pagar inscripción, como dice la ley, pues lo que hicieron fue depositar cheques y algunos rebotaron.

Cada elenco debe cancelar la suma de 125,000 lempiras antes de iniciar el torneo, pues así lo establece la ley, sin embargo, los equipos involucrados lo hicieron efectivo hasta la tercera jornada.



“Se ha acostumbrado en la Liga Nacional a violar los estatutos por intereses particulares. Esta es una lucha que se está llevando a cabo”, dijo Víctor Kawas.



Agregó: “La junta directiva de la Liga ha decidido encubrir este caso. Los nueve equipos restantes han decidido no ver el caso porque esa es una costumbre”.



Diario DIEZ conoció ayer que ya la Comisión de Asuntos Legales de Fenafuth comenzó a solicitar a Liga Nacional todos los documentos del caso y la próxima semana se reunirán para dar un veredicto.



Si Victoria gana la demanda, según conocedores del tema, sería un escándalo sin precedentes en la Liga Nacional.



Víctor Kawas explicó que la denuncia es grave, debido a que en la Liga Nacional hay indicios de presunta falsificación de documentos.“Esto es un caso vergonzoso para la Liga Nacional”.



Denuncia Platense



“En fecha 2 de noviembre de 2021, la Junta Directiva de la Liga a través de sesión ordinaria presencial en las oficinas de la Liga conoció sobre la anterior denuncia formal, presentada por el CD Victoria en la fecha 1 de noviembre de 2021, resolviendo la misma como inadmisible por las causas ya conocidas por esta Federación de Fútbol. Producto de la anterior resolución, el Club Deportivo Victoria presentó recurso de reposición vía correo electrónico en fecha 13 de noviembre de 2021, y ante las oficinas de la Liga en fecha 15 de noviembre de 2021; declarando la Liga el anterior recurso de reposición como inadmisible”, dice el escrito del Platense.



La resolución de este caso tendría que darte en los próximos días o a finales del Clausura.