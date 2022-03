“Fue un lipoma y no un tumor como dicen algunos payasos”, aclara Bengtson

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero de Olimpia, Jerry Bengtson, aclaró que su ausencia en el club fue porque le hicieron una cirugía de la que salió bien y está listo para regresar a los entrenamientos.



El técnico Pablo Lavallén anunció el domingo pasado en Cinco Deportivo que el futbolista “tenía o tiene ( un tumor), pero ahora ya lo operaron este martes y ya esta semana se reintegra a los entrenamientos”.



“El doctor (Alfredo) Pineda me dijo que al jugador había que procurar que no hiciera movimientos bruscos para que esa incisión cicatrice lo más rápido posible. Ha perdido varios días de entrenamiento, pero los tendrá que recuperar”, agregó Lavallén.



Sin embargo, Bengtson desmintió que su cirugía se tratara de un tumor, sino que era un lipoma.



“Voy muy bien, quedé bien, vamos de a poco, son tres días que vengo a los entrenamientos y estamos trabajando lo físico. Después de una cirugía, de un lipoma, fue pequeño, quería aclarar eso, fue un lipoma y no un tumor como dicen algunos payasos que no saben nada”, aclaró.



“Un lipoma es una bolita de grasa que se hace por la espalda. La cirugía duró como 20 minutos, fue pequeña. El doctor dio su informe que fue un lipoma y no un tumor. Estoy poniéndome bien en lo físico, espero estar bien pronto”, explicó el jugador.



¿Qué es realmente un lipoma?



Según definiciones clínicas, “un lipoma es un tumor graso ubicado justo debajo de la piel. No se trata de cáncer y suele ser inofensivo. Un lipoma es un bulto de grasa de crecimiento lento que, la mayoría de las veces, se sitúa entre la piel y la capa muscular oculta”.



