Primer partido de Motagua sin Vázquez: Así se jugará la jornada ocho de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El atractivo partido entre Motagua y Marathón, sin Diego Vázquez en el banquillo, será el plato fuerte de la jornada ocho del torneo Clausura de la Liga Nacional.



Esta es la penúltima jornada de la primera vuelta del Clausura. Las posiciones de los equipos se prestan para formar la tendencia de quiénes irán a la liguilla y terminar de concretarse el tema del descenso.



Victoria permanece en primer lugar con 15 unidades, mientras platense es último con siete.



La jornada ocho comienza mañana miércoles y finaliza el jueves.



Así están los cruces:



Platense vs. Olimpia

Motagua vs. Marathón

Real España vs. UPN

Vida vs. Real Sociedad

Honduras de El Progreso vs. Victoria



