El posible camino de Brasil y Paraguay hasta la final del Mundial 2026

Texas, Estados Unidos.- Brasil y Paraguay avanzaron a la siguiente ronda del Mundial 2026, dejando por el camino a sus similares de Japón y Alemania en dos partidos que se definieron hasta los instantes finales. Brasil tuvo que remar desde atrás en su cruce contra Japón, ya que los nipones sorprendieron al minuto 29 con un golazo desde fuera del área obra de Kaishu Sano. Ancelotti se vio en la obligación de mover el banquillo desde el arranque de la parte complementaria con la salida de Lucas Paquetá y el ingreso de Endrick, pasándole por encima a una selección japonesa que se quedó sin piernas y gracias a un agónico gol de Gabriel Martinelli al 95´, Brasil se clasificó a los octavos de final.

Ya con el boleto en mano, el rival de "La Canarinha" para 8avos saldrá del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, a disputarse este martes 30 de junio, mientras que en cuartos de final se vería las caras con la selección vencedora del bloque México vs Ecuador - Inglaterra vs RD Congo y en semifinales, contra el país ganador del cuatro cuadrante, siendo Argentina y Colombia las escuadras más fuertes.

Por su parte, Paraguay necesitó de una tanda de penales para doblegar a la cuatro veces campeona del mundo Alemania, luego de empatar en 120 minutos con los goles de Enciso y Havertz. Los paraguayos sorprendieron a todos adelantándose en el marcador al minuto 42, pero en el inicio del segundo tiempo, Alemania igualó las cosas, llevando el partido hasta los tiempos extras e inevitablemente a una definición desde los once pasos en la que Orlando Gill fue figura atajando los lanzamientos de Kai Havertz y Nick Woltemade.

Con esto, la Paraguay de Gustavo Alfaro hace historia y su rival para los 8avos de final se conocerá este martes 30 de junio en el enfrenamiento de Francia y Suecia, mientras que en los cuartos de final se vería las caras con la selección que salga victoriosa de Canadá, que eliminó a Sudáfrica, Países Bajos o Marruecos y en semifinales, contra el país ganador del segundo cuadrante, siendo España y Portugal las principales candidatas a llegar hasta esa instancia.