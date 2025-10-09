¿Por qué Luis Palma y Luis Vega no serán titulares ante Costa Rica?

Tegucigalpa, Honduras.- Diario El Heraldo adelantó el 11 de Honduras ante Costa Rica, con Luis Palma y Luis Vega iniciando desde el banquillo de suplentes.
En el marco saldrá Edrick Menjívar y en la defensa central estará Marcelo Santos junto a Getsel Montes; Joseph Rosales y Andy Najar como laterales.
La medular estará conformada por Deybi Flores, Kervin Arriaga, Alexy Vega y Jorge Álvarez; mientras los delanteros serán Jorge Benguché y Romell Quioto.
¿Por qué no estarán Palma y Vega? Este rotativo conoció que el zaguero de Motagua tiene un golpe en la rodilla izquierda, mientras el futbolista del Lech Poznan estaba con una pequeña molestia.
Se prevé que Luis Palma tenga ingrese en el segundo tiempo, mientras Vega muy difícilmente tenga minutos.
Honduras y Costa Rica se miden desde las 8:00 PM en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
La Bicolor llega con 4 puntos y Costa Rica con 2, tras las dos primeras jornadas de la eliminatoria de Concacaf.