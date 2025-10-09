¿Por qué Luis Palma y Luis Vega no serán titulares ante Costa Rica?

Tegucigalpa, Honduras.- Diario El Heraldo adelantó el 11 de Honduras ante Costa Rica, con Luis Palma y Luis Vega iniciando desde el banquillo de suplentes. En el marco saldrá Edrick Menjívar y en la defensa central estará Marcelo Santos junto a Getsel Montes; Joseph Rosales y Andy Najar como laterales.

La medular estará conformada por Deybi Flores, Kervin Arriaga, Alexy Vega y Jorge Álvarez; mientras los delanteros serán Jorge Benguché y Romell Quioto. ¿Por qué no estarán Palma y Vega? Este rotativo conoció que el zaguero de Motagua tiene un golpe en la rodilla izquierda, mientras el futbolista del Lech Poznan estaba con una pequeña molestia.