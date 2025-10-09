  1. Inicio
Honduras vs Costa Rica: Lindas chicas cautivan y ticos invaden SPS para partido de eliminatoria

Comienzan a llegar los aficionados para el decisivo partido de esta noche entre Honduras y Costa Rica por la tercera jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial

  • 09 de octubre de 2025 a las 14:25
Honduras y Costa Rica se enfrentan este jueves por la eliminatoria mundialista de Concacaf. Así se vive el ambiente en las afueras del estadio Morazán a pocas horas del arranque del partido.

Fotos: Mauricio Ayala y Neptali Romero.
La Policía Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad de los aficionados y el orden durante el encuentro, activará la fase III de la Operación "Vista de Halcón", una estrategia preventiva que busca mantener el control antes, durante y después del partido.
Algunos trabajadores del Estadio Morazán sigue puliendo detalles para que esta noche se pueda vivir una fiesta.
La afición catracha agotó las entradas para este compromiso y las autoridades del recinto esperan que no haya nada que lamentar y que todo se pueda disfrutar de la mejor forma.
Esta hermosa chica levantó suspiros en las inmediaciones del inmubele sampedrano. Empieza a llegaar la belleza para el partido más esperado en esta fase de eliminatorias.
El lente de Diez captó cada covimiento de esta preciosa aficionada que llegó al Estadio Morazán desde el medio día.
Los vendedores del recinto haciendo fila para colocarse en sus respectivos puestos de trabajo y ofrecer sus servicios a los miles de aficionados que se esperan esta noche.
La afición costarricense también empieza a sentir en nuestra casa. Esta aficionado nos saludó en las fueras del estadio.
¡Vamos, Honduras! Una de las primeras familias que llegaron al inmueble para presenciar desde las graderías el encuentro contra los ticos.
Aficionados ticos también brindaron declaraciones a los medios de su país y esperan poderse llevar los tres puntos de patiio ajeno.
Cabe recordar que la 'Sele' marcha en el segundo puesto de la clasificación con dos puntos y necesita ganarle a Honduras para tomar el liderato y soñar con una posible clasificación a la Copa del Mundo.
Un aficionado hondureño y otro costarricense saludando al lente de Diez. Solo es una rivalidad y se espera una verdadera fiesta.
La afición catracha ya ronda los alrededores del Estadio Morazán a la espera que abran los portones.
Algunos se quedaon sin boleto y han tenido que esperar hasta el mero día del partido para poder comprar su entrada.
Hola, bebé. Una de las tantas hermosas aficinaodas que se esperan que lleguen esta noche para el decisivo encuentro entre catrachos y ticos.
La afición hondureña confía en que la Bicolor sacará los tres puntos en su estadio para dar un paso gigante hacia la clasificación al Mundial.
Los vendedores con las deliciosas chucherías para los aficionados.

Habrá invasión tica en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Otra de las guapas periodistas que engalanan la previa del Honduras vs Costa Rica.

