Luis Palma fue sorprendido en el hotel de concentración de la "H" previo al Honduras vs Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.- La selección de Honduras recibe en casa a Costa Rica, duelo que podría marcar el camino a una nueva copa del Mundo. El triunfo para la Bicolor sería dar un golpe de autoridad.

En la previa de este encuentro, la concentración de la H está a todo vapor con el respaldo de los aficionados que siempre se hacen sentir y los familiares que nunca fallan.

Así lo vivió Luis Palma, quien fue sorprendido en la previa de este duelo ante los ticos, donde sus padres viajaron desde La Ceiba para poder acompañarlo y visitarlo en el hotel.

Vestidos con la camisa de la Bicolor con su dorsal 17, así llegaron doña María Luisa y don Enrique Palma, a visitar a su hijo, quien vive un gran momento en la Liga de Polonia. "Gabamos porque ganamos", decía su madre al momento de ingresar al hotel.

Por su parte, Don Enrique Palma, más tranquilo y muy apasionado del fútbol, confesó las palabras que siempre le da a su hijo en las previas de estos duelos de la selección de Honduras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Las palabras que le he dado es que se sienta que está en Honduras, el país lo necesita como un jugador que está jugando muy bien en Europa".

También aseguró: "Los compañeros deben tener la actitud para solucionar cualquier problema y con la bendición de Dios poder ganarle a Costa Rica".

Después de su última noche inspirada en el estadio Morazán, donde Luis Palma anotó el doblete ante la selección de México, don Enrique asegura que su hijo siempre es un convencido que en casa se debe ganar."Él siempre ha tenido esa mentalidad positiva de poder brillar en la Selección y darnos esa satisfacción de golear hoy".