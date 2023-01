Polémica: Piqué anuncia acuerdo con marca de reloj en respuesta a la canción de Shakira

BARCELONA, ESPAÑA.- Luego del lanzamiento de la Sesión 53 de Bizarrap con Shakira, donde la cantante colombiana lanzó varias indirectas a su ex, Gerard Piqué, el empresario respondió de forma inesperada.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

La letra de la melodía, que tuvo gran impacto mundial, está cargada de ataques de Shakira contra el exfutbolista del FC Barcelona. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique”, dice la artista en una parte de la canción.

Pero la tiradera no termina ahí: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, añade más adelante.