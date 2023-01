Polémica: Acusan a Shakira de plagio por su nueva canción con Bizarrap

“Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, dice la artista en Instagram.

La cantante asegura que no habla “con la intención de desprestigiar” a ambos artistas, pues los admira y es fan de ellos, pero también quiere defender su trabajo: “Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”.

En un último vídeo, la venezolana confesaba sentirse “un poco nerviosa” por todo el revuelo generado, ya que no es amiga de las polémicas y mucho menos del acoso en redes al que se está empezando a ver sometida: “Me han llegado también mensajes muy feos. No quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención. Para mí sería un honor tener créditos en esta canción”, confesaba.