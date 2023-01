¿Indirecta para Piqué? Shakira lanza nuevo tema con Bizarrap: “Una loba como yo no está pa tipos como tú”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantante colombiana Shakira y Bizarrap, el productor de moda, estrenaron la Sesión #53 este miércoles -11 de enero-, una de las colaboraciones más esperadas por los fanáticos, quienes asocian la letra de la misma a su expareja Gerard Piqué.

La canción, que dura tres minutos y medio, habla sobre la historia amorosa de la artista y el futbolista, quien actualmente tiene una relación con la joven Clara Chía Martí. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, menciona parte de la canción.

”Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, continúa la canción.