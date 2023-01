Filtran parte de la letra de la sesión de Bizarrap y Shakira

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, se puede leer en la primera parte que fue filtrada en las redes sociales.

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques”, sigue.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, finaliza el fragmento.

De acuerdo con seguidores de la intérprete de “Te felicito”, esta sesión con el famoso DJ será la última canción que Shakira le dedique a su expareja, con quien compartió 12 años de relación.