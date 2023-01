Así reaccionó Ibai Llanos, amigo y socio de Piqué, a la canción de Shakira

Sin embargo, en esta ocasión Ibai no tuvo piedad con su amigo y reaccionó de forma sorprendente a la canción que Shakira le dedicó a Piqué.

La letra contiene una gran cantidad de indirectas de Shakira contra su expareja. “Una loba como yo, no está pa’ novatos” o “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura”.

Además, la colombiana también cargó contra Clara Chía, la nueva novia de Piqué: “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tu”. Y posteriormente, añade: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.