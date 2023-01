¿Quién es Bizarrap, el productor argentino más escuchado de la historia?

“Yo entré por suerte, fue raro. Yo ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram. Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije ‘está buena’, luego otra y dije ‘está más o menos’. Les di mis opiniones y se ve que les gustó. Les dije que estudiaba marketing cerca de las oficinas y me preguntaron ‘¿che, no quieres trabajar acá?’. Y yo les dije ‘venga, dale’. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, aseguró.