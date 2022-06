“Para mí es feliz, todos saben el motivo por el que me fui, era familiar, eso me dio la posibilidad de estar cuando mi madre falleció. Ante el llamado de Rafa y Osman no dudé. Está la ilusión de siempre, de seguir ganando, más a nivel internacional porque Olimpia lo exige siempre”, dijo al ser abordado por los medios deportivos en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

Además, agregó que es difícil “estar lejos otra vez de mis hijos, pero mi tema era familiar. Acá estamos de vuelta con esta posibilidad, es lógico que la opción que tuve en Argentina era muy buena, difícil y complicada por la situación que pasaba el Club San Lorenzo, pero no me quejo, son experiencias que uno aprende, hay que vivirlas, ahora estamos de vuelta”.

“Muchas gracias por todo lo que me han dado y por lo que me siguen dando, pese a que no estaba acá me seguían en Argentina. Venimos con el mismo compromiso, ser técnico de Olimpia exige salir campeón de todo, a nivel internacional y nacional, si no sale es un fracaso, así que hay que ganar”, fue su mensaje para los olimpistas.