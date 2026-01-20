¿Cuál fue el papel que jugó Francis Hernández para convencer a Lamine Yamal de jugar con España?

Tegucigalpa, Honduras.- Con un alto perfil y un trabajo reconocido en España, Francis Hernández jugará un papel importante en la Selección de Honduras al ser anunciado como director deportivo. La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha apostado por el "hombre fuerte" de Luis Rubiales (expresidente de la Federación Española) para guiar los destinos de la Selección mayor, con la cual ahora inicia la búsqueda de un entrenador con miras al Mundial 2030. Hernández fue un hombre clave en el organigrama de la RFEF, siendo uno de los artífices para que España hoy por hoy tenga una de las mejores selecciones del mundo y haya ganado la Eurocopa y los Juegos Olímpicos en 2024.

Pero además de los éxitos deportivos, Hernández tuvo un papel crucial para que hoy la Selección de España tenga en sus filas a Lamine Yamal, quien con apenas 18 años ya algunos lo consideran como el mejor jugador del mundo.

La relación de Francis Hernández con Lamine Yamal

Francis Hernández llegó a la RFEF para realizar un importante trabajo en el fútbol base en España. El andaluz trabajó de cerca con las canteras y ahí fue donde cruzó su camino con Lamine. Cuando el futbolista tenía decidido jugar con Marruecos, Francis Hernández intercedió y lo convenció a él ya su familia de jugar con "La Roja", logrando que España le quitara a la joya del Barcelona a su vecino del Mediterráneo. "Él viajó a Barcelona en el verano de 2023 con su segundo que se llama Tito para convencer a toda la familia de Lamine, y al propio Lamine, de que juegue con España y vuelve a Madrid con el 'ok' de Lamine de que va a jugar con España. Evidentemente contó con el apoyo de Luis de la Fuente. De hecho el acuerdo al que llegan es que va a estar en la convocatoria del mes de septiembre, cuando debuta Lamine con la selección", recordó Miguel Ángel Lara, periodista de Marca que da cobertura a la selección española. "Lamine había jugado con España todo el camino (en selecciones menores), pero una vez que llega al Barcelona y se ve el tipo de jugador que es empieza a presionar Marruecos que le ofrece mil cosas a Lamine para que se vaya con Marruecos, entonces Francis va a Barcelona a lanzar la operación y vuelve con el sí del jugador", agregó. Sobre la propuesta que le hizo a Lamine, Francis Hernández declaró en una entrevista concedida a Ok Diario en 2025 que se encargó de trasladarle al jugador y su familia que la RFEF podía poner a disposición de él varias herramientas para que el talento de la joven también se consolidara con la selección.

"Yo lo que traté de hacer es trasladarle Lamine Yamal ya su familia todas las herramientas que podíamos poner a disposición de él en su formación a nivel integral, como veníamos trabajando, explicarle el proyecto de futuro que teníamos con él. Y bueno, yo creo que eso ayudó a que Lamine pudiera decidir por darle continuidad a su proyecto profesional con la selección española. No me cabe la menor duda de que hubo otra Federación también magnífica y con magníficos profesionales, y que trabaja muy bien, que trato de hacer el suyo, su trabajo, como no podía ser De otra manera. Y finalmente Lamine decidió participar con España, declaró Hernández en ese momento.

Dean Huijsen, otro "fichaje" de Francis

Pero otro talento que logró "fichar" España bajo la administración de Francis Hernández fue el de Dean Huijsen, que por su ascendencia neerlandesa tenía muchas probabilidades de jugar con Países Bajos. Si bien el ahora futbolista del Real Madrid creció en Málaga, ya había portado el gafete de capitán en la selección Sub-19 de Países Bajos, pero tras ver el gran nivel que había mostrado en el Bournemouth decidió convencerlo para que jugara con "La Roja" a nivel adulto. "Teníamos información de que el chico iba a ser llamado por la selección absoluta (de Países Bajos) en algún momento. Entendimos que por el nivel que tenía el jugador debíamos dar un paso más importante en este sentido", declaró Hernández en 2025.