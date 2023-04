“Vamos a dar pelea con lo que tenemos, sin buscar excusas de nada”, avisa el Palomo Rodríguez

JUTICALPA, HONDURAS.- Tranquilo con lo mostrado por su equipo y triste por no lograr el objetivo de evitar la repesca, Julio el Palomo Rodriguez habló del empate en Olancho y del cruce de repechaje ante Lobos UPN.

El uruguayo contó una vivencia que tuvo en el partido: “Tengo una voz que me cuesta hablar y tenía un aficionado que lo tenía al lado, que no paraba con una bubusela. Le dije: Te compro un fresco o algo, pero no paró con esa bubusela; felicito a toda la gente de Olancho”.

Palomo se fue inconforme por el hecho de que su equipo corrió mucho atrás de la pelota, pero destacó el no perder en una cancha complicada como el Juan Ramón Brevé Vargas.

“Me voy triste, pero no se perdió y continuamos con esa senda ascendente. A veces los entrenadores somos rehenes de los resultados porque a uno lo marcan”, afirmó.